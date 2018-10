Denis rasplakao žiri i publiku: Ovaj trenutak je poanta showa

Denis Barta, natjecatelj je 'Supertalenta' čiji će se talent, nastup i sama životna priča zasigurno pamtiti, a posebno će ga pamtiti žiri i publika u studiju koji nisu mogli suspregnuti suze od jakih emocija koje je njegov nastup izazvao.

Naime, Denis je 20-godišnji mladi glazbenik iz Sarajeva s epilepsijom, autizmom i sljepoćom od rođenja. Njegova bolest onemogućuje mu da koristi ruke, pa tako Denis bez svoje obitelji nije u mogućnosti obavljati radnje poput hranjenja, pranja zubi, no ono što on može i čini s takvom nevjerojatnom lakoćom je – sviranje. Za svoj nastup na Supertalentu Denis je odabrao pjesmu Olivera Dragojevića, 'Oprosti mi pape' i potaknuo lavinu emocija.

- Toliko si me dirnuo da sam plakala cijelo vrijeme! Toliko te volim da ti ne mogu opisati, bio si divan - poručila mu je Maja koja se grcala u suzama tijekom cijelog nastupa, a Martina je komentirala: 'Tvoj mentalni sklop, tvoj način razmišljanja, tvoj način komunikacije meni govori da si ti jedno potpuno drugačije biće u odnosu na nas, na jednom potpuno višem, plemenitijem, raskošnijem nivou. Ja sam sigurna da je u ovom trenutku mami i tati najteže biti spona i karika između jednog načina života i ovog drugačijeg, bogatijeg načina života kojega živi Denis'.

Foto: Nova TV

Davor je kazao kako su nas Denis i njegov otac podsjetili na neke zaboravljene ili zapostavljene vrijednosti ljudskog duha.

- Moram to reći, kod nas u Hrvatskoj ljudi vole kukati, cviljeti i pričati da im je teško, a da se realno nisu ni sreli s pravim preprekama ili poteškoćama. Vi ste za mene istinska snaga ljudskog duha koja može pobijediti sve prepreke, koja se može veseliti životu - dodao je, a Janko je zaključio: 'Ovakav trenutak je poanta showa! Denis komunicira život kroz glazbu i to je nešto iznad svega ovoga. I ja te volim'.

Foto: Nova TV

Ovacije u studiju i simpatije žirija zavrijedio je još jedna mladi glazbenik – Filip Rudan kojemu je Maja prognozirala svijetlu budućnost nove hrvatske tinejdžerske zvijezde.

- Voljela bih da imam mogućnost pozvati te ovdje i da u zaglavlju piše ime moje izdavačke kuće koju nemam, ali ovog trenutka bih te pozvala da mi potpišeš ugovor! - poručila mu je Martina a Davor je dodao: 'Ako budeš na svojim budućim koncertima imao muškarce, onda su to izuzetno inteligentni muškarci jer će tvoji koncerti vrvjeti ženama'.

Foto: Nova TV

Još jedan emotivan nastup, ali onaj plesni, osigurala je natjecateljica Dora Pavlić.

- Divno te bilo gledati! Davor je ostao bez teksta što se ne događa nikad - primijetio je Janko, a i Davor se složio: 'Ne bih trošio riječi na tvoj ples, to zaista voliš i to se osjeti. Čak i ja to osjetim'.

Foto: Nova TV

Zračni spektakl priredile su tri avanturistice Maja, Josipa i Ivana pod imenom Vertigo Variete koje su u show donijele pravo osvježenje, a izvele su akrobatske točke u zraku.

- Samo ću vam reći da je ovo bilo dosta pomaknuto, čudno i drugačije, da mi se sviđa. Zanimljivo je koliko mirna točka može izazvati adrenalinski učinak - komentirao im je Davor.,

Foto: Nova TV

Zanimljiv nastup priredila je i jedanaestogodišnja Maria Suvačarov koja se predstavila plesom na svili.

- Ono što je meni posebno impresivno, a ja sam slab na svilu jer znam koliko je to teško, imala si 3 ili 4 trenutka gdje si čekala muziku, ali nema veze, tajming da se baš baciš u trenutku muzike je umjetnost - poručio joj je Davor, a Martina je zaključila: 'Meni je bilo zastrašujuće lijepo! Zastrašujuće zato jer ljepota u tom mom silnom strahu je bila u fluidnosti pokreta što mnogi koji se duže bave time ne uspiju dobiti pa to izgleda kao penjanje po stijeni, a kod tebe je izgledalo kao jedan predivan ples u zraku'.

Foto: Nova TV

Bez daha žiri je ostavio i pobjednik slovenskog Supertalenta, Jernej Kozan koji se predstavio popping plesom.

Foto: Nova TV

- Ovo je bilo fantastično! Najveća životna greška bi ti bila da ovdje nisi došao jer ovo što si ti večeras pokazao je bilo fascinantno - oduševljena je bila Maja kao i ostatak žirija.

Nevjerojatnu lakoću pokreta i snagu pokazao je natjecatelj Dario Zvornik predstavivši se s hand balansom.

- Ja imam dvije ocjene za tebe. Jedna je za vještinu koju si pokazao, apsolutno sam dirnut i sviđalo mi se to što si napravio. Druga dimenzija je tvoja prezentnost ili tvoj scenski nastup kojega nije bilo. Ako to mogu usporediti s poklonom i celofanom, ti si zanimljiv poklon koji je zamotan u masni papir od bureka - komentirao je Davor s kojim se složila i Maja te dodala: 'Zaista ne pamtim da sam vidjela muškarca koji radi takve stvari. Dok si to izvodio sam dva, tri puta rekla da sam ljubomorna, prvo na to što možeš s tijelom, a drugo na ono kako ti guza izgleda kada to radiš. Dojam bi bio puno bolji da si imao primjeren kostim'.

Foto: Nova TV

Sa zanimljivom koreografijom i kostimima predstavila se riječka skupina Porto Ri za koje je Maja komentirala da su bili cool, urbani i zabavni.

- Super čagate, imate odličnu energiju, imate dobar scenski nastup, dobro ste se uskladili. Za mene ste bili više nego ok i cool - dodao je Davor.

Foto: Nova TV

Tri glasa 'da' i jedan Martinin 'ne' dobio je Marin Prpić koji se predstavio žongliranjem shakerima.

- Ti već sad voliš sebe i sebi si super. To je odlično! Meni si bio dobar i mislim da će gdje god radiš biti dosta slomljenih srdaca - poručio mu je Davor, a Martina je dodala: 'Sve što je Davor rekao složit ću se. Ovi pogledi koje si stalno upućivao Maji i ta potvrda za pohvalu, ja ću to pripisati Davorovim bojama, a ne tvojim godinama, što promatram sa simpatičnošću. Međutim, ne znam kako bih se natjerala da poželim ponovno taj performans gledati, ali s druge strane to ti je kompliment! Vjeruj mi, ono što ja ne volim gledati, velika većina voli i želi'.

Foto: Nova TV

Natjecatelj Seldin Sarajčić već pri samom dolasku na pozornicu zbunio je žiri koji nije bio siguran hoće li se Seldin predstaviti talentom pjevanja ili talentom plesa. Vrlo brzo Seldin im je pokazao kako je sve to zamislio – pjevanjem kao glavnim dijelom nastupa uz povremene brejkerske pokrete, no nažalost bezuspješno, pa je nastup završio s četiri iksa.

- Ovo je najgora situacija koju sam u dvije godine vidio. Vi plešete nevjerojatno i pjevate nevjerojatno Loše pjevate, a plešete odlično - komentirao je Janko nastup, a s njim se složio i ostatak žirija.

Foto: Nova Tv

- Zašto ti želiš biti pjevač? Pjesma je toliko glupa da bi čak negdje moglo biti hit. Ti pričaš u falšu, ne možeš biti pjevač! Sljedeći put dođi i samo pleši - dodala je Maja, a Martina mu je također savjetovala da zaboravi ideju pjevanja i drži se plesa.

- Plešeš frajerski, a pjevaš.. to ti ne mogu ni izgovoriti zbog Martine - zaključio je Davor.

Četiri iksa dobio je i natjecatelj Mihael Gostynski koji je žiriju pokušao pokazati svoj talent levitiranja u prostoru. Nakon neuspješnog trika, levitirati je poželio Janko, no ni njemu to nije išlo od ruke.

- U tom nekom prostoru, u razmeđi između Prousta i Andreje Vajde ste se dogodili vi profesore - kazao mu je Janko, a Maja mu je poručila: 'Ja sam ganuta bila do suza. Nagledamo se mi takvih budalaština, ali ljudi poput vas iz nas izmamljuju divljenje. Hvala vam što ste došli, zaista'.

Foto: Nova TV

