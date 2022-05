Depp opleo po bivšoj Amber: 'Tvrdnje su ti okrutne i lažne'

Glumac Johnny Depp (58) vratio se u srijedu na klupu za svjedoke kako bi pobio svjedočenje svoje bivše supruge Amber Heard (36) u njihovoj višemilijunskoj bitci za klevetu, rekavši da su tvrdnje o zlostavljanju koje je iznijela protiv njega 'nezamislivo brutalne, okrutne i lažne'.

- Užasno, smiješno, ponižavajuće, smiješno, bolno, divlje. Nezamislivo brutalno, okrutno i lažno. Sve lažno - rekao je Depp u svjedočenju pa dodao:

- Nijedno ljudsko biće nije savršeno, ali nikada u životu nisam počinio seksualno zlostavljanje, fizičko zlostavljanje.

Podsjetimo, bivša djevojka glumca Johnnyja Deppa, manekenka Kate Moss svjedočila je u srijedu na suđenju. Negirala je da ju je Depp gurnuo niz stepenice i time osporila još jednu izjavu koju je Heard iznijela pred sudom prije nekoliko dana.

- Zavrištala sam, boljelo me. Nisam znala što se dogodilo. On je dotrčao do mene da mi pomogne, odnio me do sobe i pobrinuo se da budem dobro - pojasnila je.

Deppov odvjetnik upitao ju je je li ju Johnny gurnuo niz stepenice, što je Kate negirala. Potom ju je upitao: 'Je li vas gurnuo niz ikakve stepenice?', ali Moss je i to demantirala pa dodala: 'Nikad me nije gurnuo, udario ni bacio niz ikakve stepenice.'

