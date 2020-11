Depp ostaje bez poslova: 'Moj život neće biti definiran ovim...'

<p>Glumac<strong> JohnnY Depp </strong>(57) tužio je britanski tabloid The Sun za klevetu zbog njihovih napisa kako je 'nasilnik koji je pretukao ženu'. No, nakon što je u nekoliko navrata o njihovom odnosu i nasilju u braku pred sudom govorila glumica <strong>Amber Heard</strong>, prije nekoliko dana donesena je i presuda, a sud je presudio u korist britanskog tabloida. Johnny Depp izgubio je ovaj spor, prenosi <a href="https://www.bbc.com/news/uk-54779430">BBC</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p>Glumac se sada svojoj publici obratio na društvenim mrežama, a izgleda kako je počeo i gubiti poslove zbog presudu britanskog suda. Depp se zahvalio svojim pratiteljima koji su mjesecima bili uz njega, a potom je otkrio kako je studio Warner Bros tražio od njega da podnese ostavku u ulozi Grindelwalda u nadolazećem nastavku filma 'Fantastic Beasts'. </p><p>- Prvo se želim zahvaliti svima na podršci i odanosti. Brojne poruke su me dirnule i hvala vam što mi dajete ljubav. Htio sam vam reći i kako su me kontaktirali iz Warner Bros studia tražeći da podnesem 'ostavku'. Ispoštovao sam ih i prihvatio njihov zahtjev. Optužbe od strane britanskog suda neće utjecati na moju borbu da kažem istinu. Planiram dokazati da su optužbe lažne, a moj život i karijera neće biti definirane ovim trenutkom - napisao je Depp na svom Instagram profilu. </p><p>Podsjetimo, Amber Heard je optužila glumca za nasilje, a Johnny Depp pak nju da samo želi izvući novac od njega lažima i podmetanjima. Kako se sudski spor bližio svome završetku, u javnost su izlazili sve jeziviji detalji, a evidentno je da su cijelu priču i prekid glumačkog para obilježili droga, alkohol i krvavi obračuni. Johnny je Amber optužio da se fotografirala s lažnim ozljedama i pokrenula 'lov na vještice' kako bi ga ocrnila. Ona je pak svjedočila kako je Depp ovisnik o alkoholu i drogama, koji je umišljao njezine afere, više je puta ozlijedio te joj na koncu prijetio smrću.</p><p>Heard se razvela od Johnnyja nakon godine dana braka i pet godina veze. Zatražila je rastavu u svibnju 2016. te odmah potom dobila privremenu sudsku zaštitu od Deppa. Kao razlog zahtjeva za razvod braka glumica je navela 'nepomirljive razlike'.</p><p> </p><p> </p>