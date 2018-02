Depresivna glumica popela se na znak Hollywooda i skočila...

Najprepoznatljivije obilježje Los Angelesa, 110 dugačak i 14 metara visok znak Hollywood krije mračnu tajnu. Točnije njegovo prvo slovo H. Naime, mlada glumica Peg Entwistle je u rujnu 1932., shrvana neuspjehom i boreći se s depresijom, odlučila oduzeti si život. U potpunom očaju, odjevena u lepršavu bijelu haljinu, došla je do prepoznatljivog holivudskog znaka, koji je tada bio znak Hollywoodlanda, popela se na slovo H i bacila u smrt. Prije toga rekla je svojoj obitelji da ide u šetnju.

Iza sebe je razočarana glumica ostavila oproštajno pismo u kojem je napisala: 'Žao mi je što sam kukavica. Žao mi je zbog svega. Da sam ovo napravila puno prije, poštedjela bih sebe i druge puno boli'. Idućeg dana pronašla ju je slučajna prolaznica koja je javila policiji da ispod znaka stoji leš mlade ženske osobe. Na dnu znaka ostavila je jaknu, torbicu i cipele.

Foto: wikimedia

Millicent Lillian Entwistle ili Peg, kako je željela da je zovu, rođena je u Engleskoj na današnji dan 1908. i sa svoja dva brata se 20-ih godina preselila u Ameriku u potrazi za slavom. U kazališnim krugovima već je bila poznata i cijenjena kao komičarka no ona je željela holivudsku slavu. Željela je postati slavna filmska glumica. Najprije je nastupala na Broadwayu gdje je bila prilično uspješna, ali željela je postići više. Napustila je New York i otišla u Los Angeles. Tamo je u proljeće 1932. nastupila u predstavi 'The Mad Hopes Romneya Brenta', gdje joj je partner bio Humphrey Bogart. Nakon toga je dobila ulogu u filmu 'Thirteen Women' i bila je presretna. Onda je naglo bez nekog konkretnog objašnjena njezina uloga izrezana u finalnoj verziji. To je tu 24- godišnju nadarenu djevojku bacilo u strašnu depresiju. Peg je doslovno umrla pod holivudskim svjetlima.

Smrt mlade glumice Peg Entwistle šokirala je prijestolnicu zabave. Brojni su posjetitelji poslije tvrdili da su upravo u blizini znaka Hollywood viđali duh žene u bijelom, kako izgubljeno luta brdom ili pak lebdi iznad tla. Neki su govorili kako su vidjeli maglovitu prikazu koja se penje na slovo H i nakon toga s njega pada a prije što udari o tlo, nestaje.

Na njenu adresu samo nekoliko dana poslije njezine smrti stigao je poziv da u jednom visokobudžetnom filmu igra ulogu žene na rubu samoubojstva.

Znak Hollywood postavljen je na brdo iznad Los Angelesa 1923. godine. Taj natpis danas ima status kulturnog spomenika i zakonski je zaštićen. No na početku je bio postavljen kao obična reklama. Tu je trebao stajati tek 18 mjeseci no postao je prepoznatljiv u filmskoj industriji, pa je ipak odlučeno da ostane i dalje.

