Despot: 'Ljudi mi često prilaze i govore da bi glasali za mene'

U današnjoj emisiji Nedjeljom u 2 gostovao je zagrebački glumac Dragan Despot (63), kojeg upravo gledamo u ulozi negativca Ludviga Tomaševića u TV-seriji 'Novine'. Suprug glumice Anje Šovagović, ujedno i kolegice u HNK, u doba korone i nakon potresa u Zagrebu rekao je da je prvi put u životu otvorio Facebook profil.

- Glumom sam se počeo baviti da bih se riješio sramežljivosti. Ali kad je riječ o tremi, ona se s godinama samo povećava jer raste odgovornost za izgovoreno. Bježao sam dugi niz godina od društvenih mreža, izbjegavam javne nastupe, intervjue, ali sad sam otvaranjem Facebook profila tragao za ljudima kojima se dogodila slična nesreća. Da vidim kako oni proživljavaju ove dane, imaju li kao i ja, slomljeno srce jer već mjesec dna sakupljam krhotine vlastitog života i stana u koji vjerojatno više nikad ući jer smo dobili 'crvenu naljepnicu' – dakle neupotrebljivo, rekao je nakon što je obitelj Despot-Šovagović ostala nakon potresa bez doma.

Foto: HRT

- Shvatio sam da ima jako puno suosjećanja u našem društvu, koje nam često puta jako nedostaje.

Od 1983. član je dramskog ansambla HNK u Zagrebu i odigrao je na stotine predstava, ali je jako malih filmskih uloga, no upravo je u 'Novinama' pokazao da je izvanredan.

- Za razliku od negativca kojeg glumi u 'Novinama', on je divan, miran, tih, iznimno drag čovjek, rekao je producent 'Novina' Nebojša Taraba.

Foto: HRT

Mostarac koji je u rodnom gradu završio dvije godine ekonomskog fakulteta došao je u Zagreb 1977. godine i diplomirao je glumu na Akademiji dramskih umjetnosti. Ušao je nakon trećeg pokušaja.

- Bojim se za našu profesiju, ali i za sve ljude koji ostaju bez prihoda. Zalagao sam se da dio naše plaće damo ljudima koji nemaju radni odnos i koji nemaju sad nikakav izvor prihoda - rekao je Despot koji je stalni član ansambla HNK.

Foto: HRT

Rekao je da je upoznao velika glumačka i redateljska imena, glumio s nekim od najvećih u povijesti hrvatskog glumišta:

-Upoznao sam i Slavka Batušića i Izeta Hajdarhodžića, i Bratoljuba Klaića i Tonka Lonzu i Zlatka Crnkovića, glumio sam sa Zvonimirom Rogozom, upoznao sam ljude koji su me mazili i pratili, bili smo solidarniji, imali smo kvalitetnija druženja i to je obilježilo moj život.

Na pitanje prepoznaju li ga kao negativca Ludviga Tomaševića rekao je:

- Ovo je jedan zahvalan scenaristički predložak i najveći projekt u kojem sam sudjelovao. U toj ekipi u kojoj je redatelj Dalibor Matanić, s kojim sam uspostavio odličan odnos. Gard preko kojeg sam stvarao ulogu našao sam u svim Shakespeareovim kraljevima koje sam do sad odigrao, a bilo ih je jako mnogo. To je zapravo Shakespeareovo Richard III koji ubija sve oko sebe da bi došao do vlasti, a publika je ipak na njegovoj strani. Čak su mi ljudi prilazili na cesti i rekli da bi glasali za mene kad bi Tomašević bio stvarni lik. Publika više ocjenjuje način na koji sam odigrao tu ulogu, a u nju sam dao svu svoju energiju i branio taj lik, pa se to prepoznalo - objasnio je Despot.

Foto: HRT

Kao dječak išao je u crkvu i brzo pamtio tekstove molitvi. Svećenik ga je jednog dana pitao što će biti kad odraste:

- Odgovorio sam mu – 'svećenik' iako sam znao da to nije za mene, ali moju glumu shvaćam kao posvećeni posao. Kroz glumu mogu biti sve što poželim – pa i svećenik – i ljudima prenositi svoje misli, kaže Despot. Komentirao je i kako proživljava sve što mu se dogodilo u posljednjih mjesec dana:

- To što se svima nama dogodilo – korona pandemija, izolacija, razorni potres i snijeg – u filmu ili u predstavi - to bi bio loš scenarij, potpuno neupotrebljiv. No, stvarni život sve to može režirati - rekao je Despot.