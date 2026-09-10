Bivši stanar 'Big Brother' kuće Horvat Čagalj bio je među uzvanicima na slavlju te je na svom Instagram profilu podijelio niz fotografija s vjenčanja
Detalji vjenčanja Borne Ćorića: Pogledajte kako je izgledala svadba u povijesnom ambijentu
Borna Ćorić i Anamaria Raič izrekli su sudbonosno 'da', a za svoj najvažniji dan odabrali su povijesno zdanje Maškovića Hana u Vrani. Iako su detalje svadbe čuvali daleko od očiju javnosti, neki su uzvanici podijelili trenutke sa svadbe pa otkrili kako je bilo.
Bivši stanar 'Big Brother' kuće Horvat Čagalj bio je među uzvanicima na slavlju te je na svom Instagram profilu podijelio niz fotografija s vjenčanja.
Lijepa Makaranka je zablistala u profinjenoj, raskošnoj vjenčanici.
Goste je dočekalo i posebno platno s popisom uzvanika pod nazivom 'Naši najdraži ljudi', a vidljivo je da su među gostima bili Marin Čilić, Iva Majoli, Adriana Ćaleta-Car...
Kao uspomenu, uzvanici su kući nosili personalizirane bočice maslinova ulja s porukom 'Kap našeg dana, vama za uspomenu',te male sadnice maslina omotane jutom.
Borna i Anamaria su u vezi bili tri godine, a u javnosti su se rijetko zajedno pojavljivali.
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