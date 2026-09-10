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Detalji vjenčanja Borne Ćorića: Pogledajte kako je izgledala svadba u povijesnom ambijentu

Piše 24sata,
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Detalji vjenčanja Borne Ćorića: Pogledajte kako je izgledala svadba u povijesnom ambijentu
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Foto: Instagram
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Bivši stanar 'Big Brother' kuće Horvat Čagalj bio je među uzvanicima na slavlju te je na svom Instagram profilu podijelio niz fotografija s vjenčanja

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Borna ĆorićAnamaria Raič izrekli su sudbonosno 'da', a za svoj najvažniji dan odabrali su povijesno zdanje Maškovića Hana u Vrani. Iako su detalje svadbe čuvali daleko od očiju javnosti, neki su uzvanici podijelili trenutke sa svadbe pa otkrili kako je bilo.

Foto: Instagram

Bivši stanar 'Big Brother' kuće Horvat Čagalj bio je među uzvanicima na slavlju te je na svom Instagram profilu podijelio niz fotografija s vjenčanja.

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FOTO Ovo je supruga Borne Ćorića: Vlasnica modnog brenda i uspješna bivša atletičarka
Foto: Instagram

Lijepa Makaranka je zablistala u profinjenoj, raskošnoj vjenčanici.

Foto: Instagram

Goste je dočekalo i posebno platno s popisom uzvanika pod nazivom 'Naši najdraži ljudi', a vidljivo je da su među gostima bili Marin Čilić, Iva Majoli, Adriana Ćaleta-Car...

Foto: Instagram

Kao uspomenu, uzvanici su kući nosili personalizirane bočice maslinova ulja s porukom 'Kap našeg dana, vama za uspomenu',te male sadnice maslina omotane jutom.

Foto: Instagram

Borna i Anamaria su u vezi bili tri godine, a u javnosti su se rijetko zajedno pojavljivali.

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Komentari 1
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