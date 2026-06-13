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APPLE TV+

Detektiv Sugar se vraća: Los Angeles trese opaka zavjera

Piše Jasmina Bauman,
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Detektiv Sugar se vraća: Los Angeles trese opaka zavjera
Foto: PROMO

Druga sezona neo-noir serije ‘Sugar’ stiže 19. lipnja na Apple TV+. Colin Farrell ponovno je u glavnoj ulozi privatnog detektiva, ali i izvršni producent

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Obožavao sam lik Sugara čim sam pročitao scenarij. Bilo je osvježenje utjeloviti noir detektiva. John Sugar je privatni detektiv, živi sam, usamljen je, živi u hotelskoj sobi... Bio je to veliki izazov za mene, rekao je Colin Farrell uoči premijerne prve sezone neo-noir serije “Sugar” prije dvije godine. Sad se 19. lipnja vraća u drugoj sezoni na Apple TV+ s novim slučajem koji mora riješiti, a potom će nove epizode izlaziti svakog petka do 7. kolovoza.

Sugar dobiva novi slučaj nestale osobe - traži starijeg brata perspektivnog boksača iz Los Angelesa. Istraga ga postupno uvlači u širu gradsku zavjeru povezanu s korupcijom, organiziranim kriminalom i nasiljem povezanim s boksačkim podzemljem Los Angelesa, dok se Sugar suočava s pitanjem koliko daleko može otići ako vjeruje da radi ispravnu stvar. Istodobno nastavlja osobnu potragu za svojom nestalom sestrom, što je ostalo neriješeno nakon prve sezone. Nećemo spojlati ključni detalj koji se otkriva na kraju prve sezone za sve one koji još nisu stigli pogledati ili im je ova Farrellova uloga prošla ispod radara. Uz glavnu ulogu 50-godišnji irski glumac opet je izvršni producent serije.

- Jednostavno obožavam glumiti ovog lika. Volim Los Angeles. Trebalo mi je neko vrijeme da se zaljubim u grad, ali tijekom posljednje 23 godine života ovdje, sve ga više volim, i više, i više. Toliko je višestruk, toliko je međukulturalan. Možeš biti surfer, ekonomist, roker, umjetnik, grafiti umjetnik - rekao je nedavno Farrell na predstavljanju druge sezone.

Uz njega tu u glumačkoj postavi su i Jin Ha, Raymond Lee, Tony Dalton, Laura Donnelly, Sasha Calle te Shea Whigham. 

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