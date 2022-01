Sudac za prekršaje u Santa Feu odobrio je nalog za pretres koji je omogućio lokalnoj policiji da pretraži Baldwinov iPhone u potrazi za dokazima važnim za istragu, no do sada se to nije dogodilo

Policija Novog Meksika zatražila je pomoć od njujorških vlasti da dobije mobitel Aleca Baldwina u sklopu istrage pucnjave u filmu "Rust" - više od tri tjedna nakon što su detektivi tražili da pretraže telefon. POGLEDAJTE VIDEO: Sudac za prekršaje u Santa Feu David Segura 16. prosinca odobrio je nalog za pretres koji je omogućio lokalnoj policiji da pretraži Baldwinov iPhone u potrazi za dokazima važnim za istragu ubojstva snimateljice Halyne Hutchins 21. listopada na snimanju niskobudžetnog vesterna "Rust". Ali do sada se to nije dogodilo, rekli su ovaj tjedan dužnosnici. - Šerifov ured ne posjeduje telefon - rekao je u petak poslijepodne glasnogovornik šerifa okruga Santa Fe Juan Rios. 'Telefon je u New Yorku, kod gospodina Baldwina.' Baldwinov dom je u Hamptonsu, u okrugu Suffolk, u New Yorku. Prva državna odvjetnica Novog Meksika Mary Carmack-Altwies - odgovorna za provedbu zakona u okrugu Santa Fe koja nadzire slučaj - rekla je u priopćenju u četvrtak da njezin ured i šerifovi istražitelji "aktivno surađuju s okrugom Suffolk, odjelom šerifa New Yorka i Baldwinovim odvjetnicima", kako bi pribavili bilo kakav materijal s Baldwinova telefona koji se odnosi na istragu o "Rustu". Nalog za pretres koji je izdao sudac Segura bio je provediv samo u Novom Meksiku, tvrde lokalni odvjetnici. Službenici za provođenje zakona istražuju postupke Baldwina - glumca i producenta koji je ispalio rekvizit tijekom probe - kao i pomoćnika redatelja Davida Hallsa, zaduženog za sigurnost na setu, i 24-godišnje Hannah Gutierrez Reed, zadužene za sigurnost oružja. Nejasno je zašto poznati glumac nije svojevoljno predao telefon. Ranije u istrazi, istražitelji šerifa okruga Santa Fea pronašli su mobitele Gutierrez Reed i Halls. Oboje su dobrovoljno predali svoje telefone šerifovim istražiteljima bez naloga za pretres, tvrde njihovi odvjetnici. Baldwin je rekao voditelju ABC Newsa Georgeu Stephanopoulosu da je uperio repliku vintage Colta 45 na Hutchins jer su uvježbavali scenu koju su Hutchins i redatelj Joel Souza planirali snimiti kasnije tog poslijepodneva. Baldwin je rekao da nije povukao okidač i da nije očekivao da će biti kazneno optužen. Metak iz pištolja smrtno je pogodio Hutchins i zabio se u Souzino rame, koji je pomoć dobio u bolnici u Santa Feu. Očekuje se da će Carmack-Altwies odlučiti hoće li podići optužnicu protiv Baldwina ili članova ekipe u sljedećih nekoliko mjeseci. U izjavi od 16. prosinca na osam stranica koja podržava nalog za pretragu, detektivka iz ureda šerifa okruga Santa Fe Alexandria Hancock rekla je da je zainteresirana za pregled Baldwinovih tekstualnih poruka, e-pošte, kontakata, povijesti preglednika, privatnih poruka na društvenim mrežama, kao i njegovih popis nedavnih poziva. Istražitelji su također zatražili pristup digitalnim slikama, izbrisanim digitalnim slikama, lozinkama i svim podacima GPS-a s telefona. U izjavi pod zakletvom za nalog za pretres, Hancock je napisala da je "zatražila Alecov telefon od njega, kao i njegova odvjetnika, te da je dobila instrukcije da dobije nalog." Detektivka je napisala da je bilo "nekoliko e-mailova i sms poruka poslanih i primljenih" u vezi s produkcijom koju je htjela pregledati. Hancock je napomenula da će sve dobivene informacije koje nisu povezane s istragom pucnjave u “Rustu” biti “zapečaćene i kasnije uništene”.