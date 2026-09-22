'Diana je našu maćehu gurnula niz stepenice jer ju je uvrijedila'

Brat princeze Diane, u razgovoru za časopis People, otkrio je kako je pokojna princeza u nekoliko navrata bila agresivna. Charles Spencer tvrdi kako je Diana, kao djevojčica, jednom njega gurnula s bicikla bez nekog posebnog razloga, da je oca ošamarila kada im je rekao da će se oženiti Rainom Spencer, a najdramatičniji ispad princeza je imala kada je navodno Rainu gurnula niz stepenice.

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Prema Charlesovim riječima, incident se dogodio 1989. godine, nakon obiteljske probe uoči njegova prvog vjenčanja. Tvrdi da je Raine Dianinu majku, Frances, držala odvojenu od ostatka obitelji, a potom uvrijedila Dianu.

- A onda je Raine, moja maćeha, uvrijedila Dianu rekavši da ne može vjerovati da se princ Charles oženio tako glupom ženom. Mislim da je to vjerojatno bila kap koja je prelila čašu. Ne želim reći da je u redu biti fizički nasilan, ali to se nije dogodilo bez razloga - kazao je Spencer čiji memoari 'Labuđi pjev: Diana, moja sestra' izlaze danas. Grof Spencer ispričao je i kako je razgovarao sa sestrom kada je odlučila razvesti se te ju upozorio da javnost neće razumjeti njenu odluku.

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- Rekao sam joj: ‘Moram te upozoriti, mislim da javnost neće nužno razumjeti ovo što radiš i možda će ti zamjeriti što si okončala njihovu bajku.’ A ona je na to rekla: ‘Pa, moj suprug je zaljubljen u svog osobnog poslužitelja’, odnosno člana osoblja u kućanstvu. Iskreno, u tom trenutku pomislio sam: ‘Pa, to je još jedan razlog.’ To je tada za mene značilo samo to. Sjećam se da sam pomislio: ‘Vau, nisam znao za to.’ Zapravo ne znam na koga je konkretno mislila, ali zvučalo je kao još jedan čavao u lijesu njihova braka - kazao je Spencer. Otkrio je i kako smatra da je Diana bila disleksična te da je imala ADHD zbog čega je teško podnosila sve što joj se događalo te je često znala prekinuti odnose s ljudima.

- Ovo nije kritika. To je spoznaja da se borila sa stanjem koje uopće nije bilo dijagnosticirano i da je mogla naglo promijeniti raspoloženje. Ako bi imala osjećaj da ju je prijatelj iznevjerio, to joj je bila velika stvar i teško je bilo vratiti odnos na staro. U knjizi sam vrlo otvoren po tom pitanju. Nije bilo nijednog člana moje obitelji s kojim se Diana u nekom trenutku nije posvađala i okrenula mu leđa. Ali mi kao obitelj nismo nikamo išli, pa bismo joj se s vremenom ponovno našli u milosti, ili kako god to nazvali. Ali razumijevanje te strane njezina ADHD-a zaista je korisno. Kao i razumijevanje nevjerojatnog pritiska pod kojim je bila - ispričao je Spencer i ponovio kako smatra da je bilo okrutno Williama i Harryja tjerati da hodaju iza majčina lijesa. Pohvalio je ponašanje pokojnog princa Philipa tijekom Dianine sahrane.

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- Sjećam se samo koliko je Harry bio malen, sićušna točkica dječaka koji je javno hodao iza majčina lijesa. To je bilo monstruozno. Bilo je užasno, a ja sam mogao tako malo toga učiniti. Sjećam se jednog trenutka kada sam pomislio: ‘Dobro, otprilike smo na pola tog strašnog, dugog puta.’ Prošli smo ispod jednog od veličanstvenih londonskih lukova, zagrlio sam Harryja i rekao mu: ‘Odlično ti ide.’ I nastavili smo hodati. Princ Philip preuzeo je sve u svoje ruke, sasvim opravdano. Tog je dana bio sjajan. Mislim, kontroverzna je osoba, ali tog je dana doista odlično postupio. Bio je vojnik i rekao nam je: ‘Samo gledajte ravno ispred sebe. Ne smijete gledati ni lijevo ni desno.’ I tako smo učinili. No zbog toga je to zapravo bilo vrlo neobično iskustvo jer ste s obje strane mogli osjetiti kako prema vama dolazi pravi tsunami tuge i kako se raspoloženje gomile mijenja dok prolazimo. Hodali biste možda stotinjak koraka i samo čuli jecanje. A onda biste naišli na dionicu na kojoj bi ljudi Williamu i Harryju dovikivali zaista lijepe, ali tužne riječi. Vrlo je teško osjećati toliku količinu emocija, a ne pogledati prema njima. Zbog toga sam često imao noćne more, jer je svega toga jednostavno bilo previše, bilo je preplavljujuće za ljudski mozak. Zato mogu jedino zamisliti kako je to moralo biti dvojici dječaka - zaključio je Spencer.

U razgovoru za People otkrio je i kako je njegov otac John bio zaljubljen u pokojnu princezu Elizabetu, no da mu je bilo zabranjeno udvarati joj se.

- Moj otac nikada nije govorio o tome, ali u mladosti je bio vrlo zgodan mladi časnik britanske vojske i radio je blizu kraljevske obitelji. Vjerujem da je između njih s obje strane postojala određena povezanost. A onda je Lord Mountbatten, ujak princa Philipa, mom ocu rekao: ‘Što ti, zaboga, radiš? Nisi prikladan.’ Rečeno mu je da nestane. To mu je u tom trenutku, kao mladom muškarcu u dvadesetima, slomilo srce.

