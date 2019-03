Diana Ross brani Jacksona: On je i dalje veličanstven za mene

Diana Ross (74) još je jedna slavna osoba koja brani Michaela Jacksona, nakon što je Barbra Streisand (76) povukla izjave koje su ostavile dojam da s izraženom naklonošću odobrava postupke pokojnog pjevača, prenosi britanski Independent.

Ross je u subotu poslijepodne na Twitteru objavila nekoliko poruka. Među njima su stihovi tekstova njezinih pjesama. Pjevačica je napisala i da će nastaviti pružati potporu svojem preminulom prijatelju.

- Ovo mi je jutros na srcu. Duboko vjerujem da je Michael Jackson bio i da je još uvijek veličanstvena i nevjerojatna sila, kako za mene tako i za brojne druge - napisala je Ross te dodala velikim slovima stih iz jedne svoje pjesme: "Stop in the name of love" (Prestanite u ime ljubavi).

Foto: Reuters/Pixsell

Ross i Jackson bili su vrlo bliski za pjevačeva života. Njihovo prijateljstvo započelo je još sedamdesetih u doba najveće popularnosti američke diskografske kuće Motown, a trajalo je sve do njegove smrti 2009. godine. U svojim memoarima Jackson je napisao da je Dianu Ross "istodobno smatrao svojom majkom, ljubavnicom i sestrom". U oporuci ju je imenovao kao drugu skrbnicu svoje troje djece.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Streisand je zgrozila javnost nakon što je progovorila o dokumentarcu 'Leaving Neverland' o Michaelu Jacksonu i sve glasnijim šuškanjima o njegovoj pedofiliji. Osvrnula se na izjave Wadea Robsona (36) i Jamesa Safechucka (41).

- Može se reći da su bili 'zlostavljani', vjerujem im, ali ta djeca, kao što ste i sami čuli, bila su oduševljena što su ondje. Danas su obojica oženjeni i imaju djecu, tako da ih druženje s Michaelom nije ubilo - rekla je Streisand, šokiravši čitatelje lista 'The Times of London' bizarnom izjavom, no tu se nije zaustavila.

Foto: Promo

- Njegove seksualne potrebe su bile njegove seksualne potrebe, prouzročene genetski ili djetinjstvom kakvog je imao. Žao mi je djece, žao mi je njega, ali krivim roditelje koji su djeci dopustili da spavaju kod njega - rekla je.