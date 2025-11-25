Diana se pokajala 10 dana prije smrti: Da bar nisam to učinila, neka mi Harry i William oproste

Gotovo trideset godina nakon što je u legendarnom TV intervjuu “bombardirala” britansku monarhiju, pojavila se nova, intimna priča o princezi Diani. Jedna od njezinih najbližih prijateljica, Rosa Monckton, otkrila je da je Diana samo deset dana prije smrti imala veliku, vrlo osobnu žal – i tiče se upravo princa Williama i princa Harryja.

Ne žali zbog razvoda. Ne žali zbog sukoba s dvorom. Žali – zbog intervjua, piše NYPOST.

'DA TO BAREM NISAM NAPRAVILA'

Ljeto 1997. Diana i Rosa Monckton odmaraju se u Grčkoj. U javnosti, princeza je u “novom životu”: razvedena, slobodnija, česta meta paparazza, u vezi s Dodijem Fayedom. U privatnosti, slaže drugačiju priču.

Kako danas tvrdi Monckton, Diana joj je tih dana priznala da joj jedna stvar ne izlazi iz glave – slavni intervju za BBC-jevu emisiju “Panorama” iz 1995. U njemu je, pred milijunima gledatelja, otvoreno govorila o preljubu, bulimiji i životu u “hladnoj” monarhiji. Intervju je ušao u povijest – ali, po Dianinom osjećaju, ostavio je dubok trag na Williama i Harryja.

Kad je intervju emitiran, William je imao 13, Harry 11 godina. Dok je svijet gutao svaki njezin citat, njih dvojica su gledala kako se raspad braka njihovih roditelja pretvara u globalni spektakl. Godinama kasnije, upravo će taj televizijski trenutak postati kostur u ormaru cijele obitelji.

KAKO JE NOVINAR 'NAVUKAO DIANU

Godinama se smatralo da je taj intervju bio hrabri istup “princeze naroda” protiv hladnog establišmenta. A onda je 2021. uslijedio hladan tuš: neovisna istraga lorda Dysona otkrila je da je novinar Martin Bashir došao do Diane prevarom.

Korišteni su krivotvoreni dokumenti, lažne tvrdnje o urotama, navodnim prisluškivanjima i zavjerama unutar palače. Diana je, već tada ranjiva i nepovjerljiva prema okruženju, dobila “dokaze” da joj rade iza leđa – i odlučila progovoriti pred kamerama.

BBC je godinama pokušavao ugasiti požar, no Dysonovo izvješće srušilo je obranu: javna televizija priznala je da je teško pogriješila i da je novinar prekršio sva pravila. Istraživački novinar Andy Webb u novoj knjizi opisuje to kao četvrt stoljeća dugo zataškavanje.

'PREVARILI SU JE, TO JU JE UBILO'

Danas su Dianini sinovi vrlo jasni. Princ William je, nakon objave Dysonova izvješća, poručio da je taj intervju dodatno pojačao majčin strah, paranoju i osjećaj usamljenosti. Iznevjerio ju je, rekao je, ne samo novinar, nego i sustav koji ga je štitio.

Harry ide još dalje: tvrdi da je majka “platila životom” cijenu tog spleta laži, medijske histerije i opsesije paparazza. Po njemu, intervju je bio okidač za lanac događaja i pritisaka koji su doveli do tragedije u Parizu.

U tom svjetlu, rečenica koju je Diana povjerila Monckton – da žali zbog intervjua zbog “dečki” – zvuči kao kasno, ali bolno triježnjenje: shvatila je da su njezini sinovi za tu televizijsku ispovijed platili najveću cijenu.