Dianin batler: 'Pomislio sam da je sve šala, da nije preminula'

Na današnji dan prije 21 godinu preminula je princeza Diana u 37. godini života. Tragična prometna nesreća u Parizu okonačala je život mlade princeze. Pogreb je bio nekoliko dana kasnije na obiteljskom imanju Althorp. Iza sebe je ostavila dva sina, vojvodu od Sussexa Harryja (33), te vojvodu od Cambridgea Williama (36).

Diana, poznatija još kao Lady Di, imala je mnoštvo uspona i padova u svome životu. Kao i većina djevojaka, sanjala je da jednog dana bude princeza. Jednom kolegi je svojedobno rekla da bi voljela biti ili plesačica ili princeza od Walesa. To joj se ostvarilo kada je upoznala princa Charlesa (69).

Iako su se dugo poznavali, zbližili su se 1977. Charles je bio zadivljen 'radosnom i zgodnom' Dianom, a ona je njega smatrala vrlo privlačnim. Tri godine kasnije, u razgovoru s novinarom izjavio je da je romansa počela.

Kada su počeli izlaziti, princ Walesa je htio Dianu što prije upoznati sa svojom bivšom djevojkom, Camillom (71) s kojom je nakon prekida ostao dobar prijatelj. Camilli je Charles najviše vjerovao, pa su se Diana i on najviše družili s njom i njezinim tadašnjim suprugom Andrewom Parker Bowles (78) na imanju u Wiltshireu. Camilli se tada svidjelo što je Lady Di bila jako dobra s djecom, te je uvijek pomagala oko kućanskih poslova, pa je blagoslovila njihovu vezu.

I Diani se sviđala Camilla. Često joj se povjeravala. Međutim, naišli su problemi kada je Diana saznala da je ona zapravo bivša djevojka od njezinog ljubljenog, iako ju je on predstavio samo kao 'dobru prijateljicu'.

Iako je Charles imao mnogo odobravanja na odabir svoje djevojke, rijetki njegovi prijatelji su bili protiv njihove veze. Razlog tomu je što Diana i Charles nisu imali zajedničke interese. Čak su se i u sitnicama razlikovali. Primjerice, Diana je od knjiga voljela čitati ljubavne romane i 'lijepu' literaturu, dok je Charles isključivo čitao povijesne i filozofske knjige.

- Nije imao dovoljno suosjećanja. Nije znao razumjeti njezine osjećaje jer ga je oduvijek najviše zanimala objektivnost. Nije znao nositi se sa svojim, a kamoli njezinim osjećajima. Osim vremena na sveučilištu, cijeli život su ga samo služili i nije se morao brinuti za sebe. Nije se ni oblačio sam! Nitko se nikad nije derao na njega, osim možda oca. Zato se nije znao svađati s Dianom i nije znao reagirati na njezine ispade - ispričao je svojedobno prijatelj princa od Walesa.

Diana je još, otkako je saznala da je Chales bio u ljubavnoj vezi s Camillom, počela biti iznimno ljubomorna, a to se s vremenom pojačavalo. Što se više vjenčanje bližilo, to je Diana postajala sve više nesigurnija u sebe, te ljubomornija. Uz to, bolovala je od bulimije što je dodatno utjecalo na njezino raspoloženje.

Bila je opsjednuta Camillom, što je rezultiralo time da je prijateljstvo nje i Charlesa 'puknulo'. Čak je i nakon vjenčanja, Camilla izbjegavala događaje na kojima je znala da će se njih dvoje pojaviti.

Diana je često imala ispade bijesa koji su u princu samo produbili osjećaj samoće. Nikako ju nije mogao uvjeriti da nema razloga za brigu. Nije mu bilo u planu varati ju, ali bio je već slab na živcima i potpuno izgubljen. Počeo je čak i izbjegavati Lady Di.

- Jedno poslijedpodne šest sati sam ju slušao kako plače i žali se na Charlesa. Udarala je po namještaju, bacala stvari po sobi... Bilo je užasno, nije se mogla zaustaviti - rekao je prijatelj kojemu se Charles jednom povjerio da se osjeća kao da je u kavezu i da žudi za slobodom.

- Kako sam mogao tako pogriješiti? Očajana sam i potpuno nemoćan, gubim samopouzdanje. Ne vidim svjetlo na kraju tunela - žalio se tada Charles.

Brak Diane i princa je polako, ali sigurno propadao. Tada je bilo jasno da ga samo njegova prijateljica Camille može smiriti. Postala mu je rame za plakanje i shvatio je da ga ona jedina razumije. Camillle nije htjela princ vara Dianu s njom jer je znala kakvu bol to nosi sa sobom. Njezin bivši suprug Andrew i nju je varao na sve strane. No, naposljetku Charles i Camilla nisu više mogli biti isključivo prijatelji.

Krajem 1992. godine, kraljevski par je objavio da se razvodi. Charles je dvije godine kasnije priznao svoju bračnu nevjeru, ali je i Diana priznala da je prevarila princa.

Paparazzi su joj uvijek bili za petama. Otkako je započela svoju vezu s Charlesom, pa sve do smrti, interes za njom je bio velik. Često je negodovala zbog nametljivosti tiska, ali je istovremeno bila itekako svjesna koliki utjecaj ima i kakve su joj sposobnosti kad je šarmiranje novinara i fotografa u pitanju. Dok je Charles zauzimao vrlo malo medijskog prostora, Diana je punila naslovnice diljem svijeta kao najpoznatija samohrana majka na svijetu.

Glasine o njezinim navodnim romansama su bile, također, glavne vijesti, a 1997. je Diana viđena u društvu muškarca za kojeg se kasnije potvrdilo da je Dodi Fayed. Njihove fotografije su se proširile po svijetu, a vijest da je 'Diana napokon pronašla čovjeka iz snova' bila je glavna u svim novinama.

Nekoliko dana nakon što su ulovljeni u pariškom restoranu, sve se naglo srušilo. Želeći pobjeći paparazzima, vozač para jurio je cestom i izgubio nadzor nad vozilom. Svijet je bio šokiran onim što je uslijedilo - Diana i Fayed su prerano izgubili život.

- Ulazeći u sobu i gledajući je, zaista sam pomislio da je sve samo šala, da Diana nije zbilja mrtva i da ću se probuditi iz tog ružnog sna - rekao je Dianin bivši batler, Paul Burrel.

Fayedov otac je naknadno rekao da je Diana nosila zaručnički prsten i da se namjeravala udati njegovog sina, te da mnogima to, po njegovom mišljenju, nije odgovaralo.

Nekoliko godina nakon njezinog sprovoda, princ Charles oženio je Camillu s kojom je još uvijek u braku.