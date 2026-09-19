Dianin brat otkrio što se ustvari događalo prije njene svadbe: 'Dan prije je sve saznala...'

Za milijune ljudi diljem svijeta vjenčanje princeze Diane i današnjeg kralja Charlesa izgledalo je tada kao prava bajka. Njezin mlađi brat Charles Spencer sada iznosi potpuno drugačiju sliku u svojim najnovijim memoarima i otkriva duboku tugu koja se krila iza prepoznatljivog kraljevskog osmijeha.

U svom novom izdanju naslova "Labuđi pjev: Diana, moja sestra", Spencer detaljno opisuje taj povijesni ljetni dan 1981. godine. Dok je svijet gledao blistavu mladenku kako pod ruku s ocem hoda prema oltaru veličanstvene katedrale svetog Pavla, mlada princeza borila se s teškim spoznajama. Knjiga izlazi ususret tridesetoj obljetnici njezine tragične smrti, a Spencer ističe da mu je glavna namjera podijeliti istinu iz perspektive bliskog člana obitelji. Svjetska javnost godinama je slušala razne verzije događaja, a brat sada želi stati na kraj dezinformacijama i poluistinama.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

- Ljudi su željeli bajku - piše Spencer u knjizi.

Prema njegovim riječima, sestra je tog jutra postala junakinja globalne fantazije koju su milijuni željeli vidjeti.

- Nitko osim nje same u tom trenutku nije znao da je stvarnost potpuno drugačija - dodaje autor u objavljenom ulomku.

U knjizi koja donosi pregršt novih informacija, Spencer iznosi šokantne detalje o samim pripremama za ceremoniju. Britanski mediji prenose kako brat tvrdi da je tadašnji princ Charles rekao Diani samo dan prije vjenčanja da nije zaljubljen u nju. Ovi navodi izazvali su burne reakcije u Velikoj Britaniji, a sam Spencer aktivno brani svoja sjećanja od kritika iz Buckinghamske palače.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Predstavnici palače poručili su medijima kako bol zbog gubitka sestre može zamagliti razum, utjecati na prosudbu i obojiti sjećanja. Spencer nije ostao dužan na te komentare te je gostovao na televiziji kako bi razjasnio svoju poziciju.

​- Govorim potpunu istinu - rekao je brat pokojne princeze u televizijskom intervjuu za BBC, naglašavajući kako ima izrazito živa sjećanja na ključne razgovore iz tog razdoblja.

Zna se već dugo da Diana nije doživjela svoj dan vjenčanja kao radostan događaj. U kasnije preslušanim audiozapisima opisala je taj ljetni dan kao najgori u svom životu. Njezinu tjeskobu dodatno je pojačalo otkriće zlatne narukvice koju je Charles kupio za svoju tadašnju bivšu djevojku Camillu Parker Bowles neposredno prije ceremonije. Osjećala se, kako navode povjesničari, poput 'janjeta kojeg vode na klanje'.

Foto: Stefan Rousseau/PRESS ASSOCIATIO

Oko 750 milijuna ljudi pratilo je prijenos uživo putem televizijskih ekrana. Kada je podijelila svoje sumnje sa sestrama, one su joj navodno rekle da je prekasno za otkazivanje jer se njezino lice već nalazi na suvenirima diljem zemlje. Pritisak je bio ogroman, a kraljevska vjenčanja tradicionalno služe za poticanje nacionalnog jedinstva i projiciranje snažne slike monarhije. Stručnjaci za govor tijela danas pomno analiziraju snimke s vjenčanja i pronalaze jasne znakove upozorenja i tjeskobe kod oboje mladenaca, ističući očitu nelagodu pred kamerama.

Psiholozi i stručnjaci za mentalno zdravlje danas drugačije gledaju na njezino stanje iz tog vremena. Liječnici napominju kako bi njezine nagle promjene raspoloženja u današnje vrijeme promatrali kroz prizmu poremećaja raspoloženja, a ne samo kao karakterne osobine mlade djevojke pod golemim stresom.

Foto: Martin Keene/PRESS ASSOCIATION

Spencer se u predgovoru knjige osvrće i na svoj slavni govor koji je održao na sestrinom sprovodu krajem kolovoza 1997. godine. Već tada je snažno želio potaknuti utjecajne pojedince da zaštite njezine sinove Williama i Harryja od mračnih strana javnog života.

- Moja je namjera prije svega bila poštedjeti ih muka kojima su najgori dijelovi medija podvrgnuli Dianu u njezinim posljednjim godinama - piše Spencer.

*uz korištenje AI-ja