Dianina 'osvetnička haljina' stara 30 godina ide na aukciju

Jedna od najpoznatijih haljina u povijesti kraljevske obitelji ponovno ide na prodaju. Crna "osvetnička haljina" princeze Diane, koju je nosila one večeri kad je cijeli svijet doznao za nevjeru tadašnjeg princa Charlesa, bit će ponuđena na aukciji Sotheby'sa u New Yorku 9. prosinca. Procjenjuje se da bi mogla dosegnuti cijenu između 150 i 300 tisuća dolara, odnosno od 128 do 256 tisuća eura.

Diana je haljinu grčke dizajnerice Christine Stambolian odjenula 29. lipnja 1994. godine za zabavu u londonskoj galeriji Serpentine. Iste večeri emitiran je televizijski intervju u kojem je Charles javno priznao da je bio nevjeran u braku. Diana je prvotno planirala odjenuti drugi model, no nakon što je taj izbor procurio u javnost, odlučila se za crnu svilenu haljinu golih ramena, dubokog dekoltea i pripijenog kroja.

Foto: Martin Keene/PRESS ASSOCIATION

Iako Diana nikad nije rekla da je haljinu odabrala upravo kako bi poslala poruku Charlesu, javnost ju je gotovo odmah počela doživljavati kao modni odgovor na kraljevsku dramu. Izraz "revenge dress" ("osvetnička haljina") od tada se koristi za odijevanje kojim netko nakon prekida, izdaje ili javnog skandala pokazuje samopouzdanje i neovisnost. Diana je tako, barem kad je riječ o modi, te večeri preuzela kontrolu nad vlastitom pričom.

Haljinu je 1997. godine sama ponudila na humanitarnoj aukciji, na kojoj je prodana za oko 65 tisuća dolara. Od tada nije bila ponuđena na prodaju gotovo 30 godina, a sad se vraća na aukciju kao jedan od najprepoznatljivijih predmeta povezanih s Dianinim modnim nasljeđem. Prije prodaje bit će izložena u Londonu, Hong Kongu, Ženevi i New Yorku.

A upravo je činjenica da će još jedna povijesna haljina slavne žene završiti na aukciji nekima bila dovoljan razlog da se našale na račun Kim Kardashian.

- Kim, drži prste podalje od ove haljine - pišu mnogi na društvenim mrežama, ali ne i bez razloga.

Foto: PA/Pixsell

Naime, ona je prije četiri godine na Met Gali odjenula originalnu haljinu koju je Marilyn Monroe nosila 1962., kad je predsjedniku Johnu F. Kennedyju otpjevala "Happy Birthday". Haljina vrijedna milijune dolara izazvala je golemu pozornost, ali i kontroverzu nakon što su se pojavile fotografije za koje su kolekcionari tvrdili da pokazuju poderotine, rastegnutu tkaninu i nedostajuće kristale.

Vlasnik haljine, Ripley’s Believe It or Not!, međutim, odbacio je tvrdnje da ju je Kim oštetila. Poručili su da je haljina vraćena u istom stanju u kojem je bila prije nego što ju je starleta odjenula te da su oštećenja nastala ranije.