Diaz pretjerala s korekcijama? Lice glumice izgleda izobličeno

Nekada je bila poznata glumica, ali Cameron Diaz (47) u međuvremenu se povukla iz javnog života te već pet godina nije ništa snimila. Posljednju ulogu odigrala je još 2014. u filmu 'Annie', kojeg je kritika poprilično 'popljuvala'.

Ipak, paparazzi ju i dalje vole 'uhvatiti' svojim objektivom u šetnjama Beverly Hillsom. Najnovije fotografije Diaz mnoge su njezine fanove ipak iznenadile te se pitaju što se to dogodilo s njezinim licem.

Kako estetsko uljepšavanje nije ništa novo u Hollywoodu, većina pretpostavlja kako je korekcija kod 'plastičara' pošla po krivu. Što god da je uzrok pomalo neobičnom licu donedavno velike holivudske zvijezde, ona je nedavno izjavila kako joj gluma i svijet showbiza uopće ne nedostaju.

- Na svojoj sam koži počela doživljavati svjetsku slavu kad sam imala 22 godine, a to je bilo prije 25 godina. To je bilo jako davno. Gledam na to na način da sam više od polovice svog života dala javnosti. Mislim da je u redu da uzmem vrijeme za sebe, reorganiziram se i odaberem kako i kad se želim vratiti - rekla je Diaz.

Cameron je svoju karijeru započela sredinom 90-ih ulogom u filmu 'Maska'. Prije njega nije imala nikakvog glumačkog iskustva, ali je od 1994., kada je film ugledao svjetlo dana, zaredala brojne uspješne uloge.

Tada joj je velika želja bila da bude manekenka te je zbog toga napustila roditeljski dom. Snimila je nekoliko većih reklama za poznate brendove i pojavljivala se u modnim kampanjama. Magazin 'People' svojedobno ju je uvrstio na popis '50 najljepših ljudi na svijetu'.

