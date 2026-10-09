Obavijesti

Show

Komentari 0
ISPLIVALI NOVI DETALJI

Diddy neće uskoro slobodu! Evo što se sve događa u zatvoru

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Diddy neće uskoro slobodu! Evo što se sve događa u zatvoru
4
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Reperi su pomaknuli datum izlaska iz zatvora na 2. ožujka 2028. godine, a bivši zatvorenici tvrde da je imao zabranjeni mobitel, alkohol i poseban tretman

Admiral

Američki reper Sean 'Diddy' Combs (56) ostat će iza rešetaka duže nego što je očekivao. Američki Savezni ured za zatvore pomaknuo je datum njegova izlaska s 21. siječnja na 2. ožujka 2028. godine. To znači da će u zatvoru Fort Dix u New Jerseyju provesti još gotovo šest tjedana dulje, piše People.

VIP TRETMAN Otkriveno kako Diddy provodi dane u zatvoru! Ima mobitel, a drugi čiste za njim i kuhaju mu
Otkriveno kako Diddy provodi dane u zatvoru! Ima mobitel, a drugi čiste za njim i kuhaju mu

Promjena dolazi nakon što su u javnost procurile tvrdnje da Diddy u zatvoru ima poseban tretman i pristup stvarima koje zatvorska pravila zabranjuju. Prema pisanju NBC Newsa, četvorica bivših zatvorenika tvrde da reper plaća drugim zatvorenicima da mu kuhaju, čiste ćeliju, peru odjeću i čuvaju njegove stvari. Navodno mu pružaju i masaže.

(FILE) Sean 'Diddy' Combs hit with a wave of 120 new assault allegations. A Texas-based attorney said hes representing more than 100 accusers in a series of new lawsuits hell file against Diddy. LAS VEGAS, NEVADA, USA - MAY 15: American rapper, record pro
Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Izvori tvrde da je Diddy imao pristup skupocjenim alkoholnim pićima koja su navodno krijumčarili zatvorski čuvari, kao i zabranjenom mobitelu na koji je primao eksplicitne fotografije bivše djevojke. Navodno je imao i preinačeni tablet na kojem je gledao dokumentarnu seriju o sebi koju je producirao njegov dugogodišnji suparnik 50 Cent.

NOVI PREOKRET Diddyju su ponovno pomaknuli datum izlaska iz zatvora, evo kad bi trebao na slobodu
Diddyju su ponovno pomaknuli datum izlaska iz zatvora, evo kad bi trebao na slobodu

Prema istom izvještaju NBC Newsa, reper je za takav način života mjesečno izdvajao tisuće dolara. Novac je navodno stizao preko računa drugih zatvorenika koje su nadoplaćivale osobe izvan zatvora. Jedan od bivših zatvorenika tvrdi da takav tretman nije uobičajen i da si ga mogu priuštiti samo bogati.

FILE PHOTO: 2018 Vanity Fair Oscar Party - Arrivals - Beverly Hills
Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Nakon što su te tvrdnje dospjele u javnost, Diddy je, prema medijskim izvještajima, ponovno završio u samici. TMZ piše da zatvorska uprava na taj način obično postupa tijekom istrage. Ipak, zasad nitko nije službeno potvrdio da su upravo ti incidenti razlog pomicanja datuma njegova izlaska. Američki Savezni ured za zatvore odbio je objasniti odluku, pozivajući se na zaštitu privatnosti i sigurnosti zatvorenika.

U LIVE PRIJENOSU Diddyjev sin poručio da stoji uz oca: Oslobodite mog tatu!
Diddyjev sin poručio da stoji uz oca: Oslobodite mog tatu!

Oglasio se i Diddyjev glasnogovornik Juda S. Engelmayer. Za People je poručio da mediji od svakodnevnih zatvorskih aktivnosti stvaraju senzaciju te da se tvrdnje o reperovu životu iza rešetaka ne mogu neovisno potvrditi. Dodao je da Diddy poštuje zatvorska pravila, služi kaznu i čeka odluku suda o žalbi koju su podnijeli njegovi odvjetnici.

Podsjetimo, sud je Diddyja u listopadu 2025. osudio na 50 mjeseci zatvora zbog dvije točke optužnice za prijevoz osoba preko granica saveznih država radi prostitucije. Porota ga je prethodno oslobodila težih optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i organizirani kriminal.

London: Diddy je predstavio svoj novi album Last Train To Paris
Foto: Suzsn/PRESS ASSOCIATION

*Uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Parada poznatih na reviji: Jakov Kitarović tradicionalno u prvim redovima škica kreacije
DUCHESS U VLAKU

FOTO Parada poznatih na reviji: Jakov Kitarović tradicionalno u prvim redovima škica kreacije

Snježana Schillinger predstavila je na modnoj reviji u vlaku koji je vozio od Zagreba do Zaprešića komade iz svoje nove kolekcije. U 'pisti na tračnicama' uživali su Jakov Kitarović, Borna Kotromanić, Mia Dimšić, Neven Ciganović i brojni drugi
FOTO Jesu li otišli predaleko s mršavljenjem? Ove holivudske zvijezde teško je i prepoznati
DRASTIČNE PROMJENE

FOTO Jesu li otišli predaleko s mršavljenjem? Ove holivudske zvijezde teško je i prepoznati

Sve više svjetski poznatih zvijezda otvoreno govori o korištenju lijekova za mršavljenje te ne skrivaju da su im upravo oni pomogli u borbi s viškom kilograma. Njihove velike fizičke transformacije izazvale su brojne reakcije javnosti, a dio obožavatelja smatra da su neki u želji za vitkijom linijom otišli predaleko. U galeriji pogledajte kako su se tijekom godina promijenila neka od najpoznatijih holivudskih lica.
FOTO Domenica u badiću uživala u rujnu, pokazala kako provodi tople jesenje dane na moru
ZNA KAKO UŽIVATI

FOTO Domenica u badiću uživala u rujnu, pokazala kako provodi tople jesenje dane na moru

Naša je pjevačica velika ljubiteljica ljeta i mora, a sezonu kupanja produžila je i kroz cijeli rujan. Na Instagramu je objavila niz fotki i videa na kojima je pokazala kako je provela posljednje dane ljeta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026