Diddy neće uskoro slobodu! Evo što se sve događa u zatvoru

Američki reper Sean 'Diddy' Combs (56) ostat će iza rešetaka duže nego što je očekivao. Američki Savezni ured za zatvore pomaknuo je datum njegova izlaska s 21. siječnja na 2. ožujka 2028. godine. To znači da će u zatvoru Fort Dix u New Jerseyju provesti još gotovo šest tjedana dulje, piše People.

Promjena dolazi nakon što su u javnost procurile tvrdnje da Diddy u zatvoru ima poseban tretman i pristup stvarima koje zatvorska pravila zabranjuju. Prema pisanju NBC Newsa, četvorica bivših zatvorenika tvrde da reper plaća drugim zatvorenicima da mu kuhaju, čiste ćeliju, peru odjeću i čuvaju njegove stvari. Navodno mu pružaju i masaže.

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Izvori tvrde da je Diddy imao pristup skupocjenim alkoholnim pićima koja su navodno krijumčarili zatvorski čuvari, kao i zabranjenom mobitelu na koji je primao eksplicitne fotografije bivše djevojke. Navodno je imao i preinačeni tablet na kojem je gledao dokumentarnu seriju o sebi koju je producirao njegov dugogodišnji suparnik 50 Cent.

Prema istom izvještaju NBC Newsa, reper je za takav način života mjesečno izdvajao tisuće dolara. Novac je navodno stizao preko računa drugih zatvorenika koje su nadoplaćivale osobe izvan zatvora. Jedan od bivših zatvorenika tvrdi da takav tretman nije uobičajen i da si ga mogu priuštiti samo bogati.

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Nakon što su te tvrdnje dospjele u javnost, Diddy je, prema medijskim izvještajima, ponovno završio u samici. TMZ piše da zatvorska uprava na taj način obično postupa tijekom istrage. Ipak, zasad nitko nije službeno potvrdio da su upravo ti incidenti razlog pomicanja datuma njegova izlaska. Američki Savezni ured za zatvore odbio je objasniti odluku, pozivajući se na zaštitu privatnosti i sigurnosti zatvorenika.

Oglasio se i Diddyjev glasnogovornik Juda S. Engelmayer. Za People je poručio da mediji od svakodnevnih zatvorskih aktivnosti stvaraju senzaciju te da se tvrdnje o reperovu životu iza rešetaka ne mogu neovisno potvrditi. Dodao je da Diddy poštuje zatvorska pravila, služi kaznu i čeka odluku suda o žalbi koju su podnijeli njegovi odvjetnici.

Podsjetimo, sud je Diddyja u listopadu 2025. osudio na 50 mjeseci zatvora zbog dvije točke optužnice za prijevoz osoba preko granica saveznih država radi prostitucije. Porota ga je prethodno oslobodila težih optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i organizirani kriminal.

Foto: Suzsn/PRESS ASSOCIATION