Diddyjeva bivša oglasila se o snimci na kojoj ju reper udara

Nakon što je prije nekoliko dana procurio video u kojem Sean Combs (54), poznatiji kao Diddy, tuče svoju bivšu djevojku Cassie Venturu, američki reper se oglasio na svojim društvenim mrežama. U videu je rekao kako preuzima odgovornost za svoje postupke. Priznaje kako je potražio i stručnu pomoć. Sada se oglasila i bivša djevojka.

Cassie je na svojim društvenim mrežama u emotivnoj poruci zahvalila svima na podršci.

- Sada se osjećam sigurno, ali ovo je tek početak - napisala je.

Cassie je zamolila ljude da vjeruju ženama koje odluče progovoriti o nasilju.

- Nasilje je problem. To me toliko uništilo da sam se pretvorila u nešto za što sam mislila da nikad neću postati. Uz puno napornog rada, sada sam bolja, ali uvijek ću se oporavljati od svoje prošlosti - dodala je.

Inače, na videu, do kojeg je došao CNN, vidi se kako je reper bez majice samo s ručnikom omotanim oko struka, dotrčao do Cassie koja je bila u hodniku hotela. Njegova bivša djevojka je pokušavala ući u lift, a on ju je uhvatio za glavu i potom nastavio udarati nogom.

U jednom trenutku djevojka je nepomično ležala na podu, a on je zgrabio njezine torbice. Nakon toga odvukao ju je u sobu...

Tužiteljstvo ne može podići tužbu

Nakon što je snimka izašla u javnost, oglasilo se i tužiteljstvo Los Angelesa koje je priopćilo da su svjesni snimke koja kruži internetom i 'navodno prikazuje Seana Combsa kako napada mladu ženu u Los Angelesu. Smatramo da su slike izuzetno uznemirujuće i teške za gledanje'.

Na društvenim mrežama objasnili su da, ukoliko se taj napad zaista zbio 2016. godine, kao što je izvijestio CNN, oni 'nažalost ne mogu podići optužnicu jer se to dogodilo izvan vremenskog okvira u kojem se taj zločin može kazneno goniti'.

Podnijela tužbu pa se u jedan dan nagodili

Cassie i Diddy zajedno su bili deset godina, a ona je podnijela tužbu 2023. godine te u dokumentima navela kako ju je reper od početka kontrolirao i bio nasilan prema njoj. Navodno ju je tjerao na spolne odnose s muškim prostitutkama dok je on sve snimao, fizički ju napadao i drogirao ju.

No bivši par se nagodio na sudu u jednom danu.