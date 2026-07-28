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DIGITALNI MAGAZINI NA DAR Uz Oranž specijalni prilog o Oliveru

Piše 24sata,
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DIGITALNI MAGAZINI NA DAR Uz Oranž specijalni prilog o Oliveru
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Povodom godišnjice smrti velikana hrvatske glazbe pretplatnicima Oranža darujemo specijalni digitalni magazin o Oliveru. U našoj digitalnoj biblioteci pročitajte i magazine o Vatrenima, ljetne kuharice, luksuzna izdanja BestBooka

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Novo u digitalnoj biblioteci Oranža! Veliki magazin o Oliveru Dragojeviću na 32 stranice donosi sve o životu i karijeri neprežaljenog velikana hrvatske glazbe. U biblioteci pronađite i magazine o Modriću, Daliću, Gvardiolu, specijal o ubojstvu Kennedyja te kuharice i detox priloge! 

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