Dino i Viktorija slave godišnjicu: Prije 19 godina mi je rekla 'da'

<p>Bivši košarkaš <strong>Dino Rađa</strong> (53) i njegova supruga <strong>Viktorija </strong>(43) slave 19. godišnjicu braka. Tim povodom Dino je s pratiteljima na Instagramu podijelio fotografiju s vjenčanja.</p><p>- Prije 19 godina je rekla 'DA' - napisao je u opis objave na kojoj poziraju u bijelom, a društvo im pravi pjevač <strong>Petar Grašo</strong> (44).</p><p>Pratitelji su im čestitali u komentarima, a jedna obožavateljica im je poručila: 'To je taj spoj! Najbolji i najljepši zajedno... Sretna vam godišnjica braka i uvijek tako sretni i voljeni bili... Ljubim vas'.</p><p>Inače, golupčići su imali neobično vjenčanje na brodu u jednom zaljevu kod Korčule. Nakon sudbonosnog 'da' na pramcu, skočili su u more.</p><p>- Bilo nas je sedam i skiper koji je radio na brodu i nitko nije znao da ćemo se vjenčati. I skiperu smo na pola kanala rekli da idemo u Korčuli oženiti se pa nas je pitao jesmo li normalni. Nakon 'uzimam', svi smo sletjeli u more, to je bilo genijalno i baš drugačije. Nakon toga smo nazvali roditelje i rekli 'e znate što ima novo, mi se vjenčali' - ispričala je Viktorija za<a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/celebrity/viktorija-djonlic-radja-progovorila-o-detaljima-vjencanja-s-dinom-radjom-prije-18-godina---563793.html"> IN magazin</a>.</p>