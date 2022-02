Mladi pjevač Dino Jelusić (29) uskoro kreće na svjetsku turneju s legendarnim Whitesnakeom, a 2. srpnja s njima stiže i u Zagreb, a osvrnuo se i na američku turneju s Trans-Siberian Orchestrom.

- Ljudi su bili gladni svega, svi su se testirali na ulazu i mi smo imali pravilo, maska se nosi svugdje osim kad si na pozornici, čim siđeš s pozornice moraš staviti masku i čekati sa strane, tko hoda bez maske na avion i letiš doma - priča Dino.

Nagađa se i da će nastupati na koncertu Parnog Valjka, ali kaže da još nema službenu potvrdu, rekao je za Dnevnik.hr.

- Ja jesam dobar prijatelj sa svima iz Parnog valjka, ali ja o tome trenutno ništa ne znam tako da ako se to i dogodi ja ću biti spreman ako mogu nešto napraviti za Akija i ekipu iz Valjka, a i ta vijest mora doći službeno do njih da bi vjerovao da je to uopće istina - govori Dino.

Smetaju mu i naslovi medija jer smatra da pišu puno neprovjerenih informacija, a ljudi čitaju samo naslove koji su zbunjujući.

- Ti portali znaju složiti takav clickbait naslov da ljudi koji su ovce u Hrvatskoj i nije me to strah reći, ljudi će vidjeti naslov Dino Jelusic rekao pravu istinu o svom ocu i onda će članak biti Dino Jelusic je rekao da želi svom ocu sretan rođendan, a pola ljudi će reći kako je to mogao reći za svog oca jer su vidjeli taj naslov i onda će ljudi koji su ovce u Hrvatskoj, ponavljam ovce ste, će pomisliti da sam ja kreten - objasnio je Dino.

O privatnom životu i ljubavnim vezama nikad ne priča pa je sada samo kratko objasnio zašto.

- Nikad ne pričam privatno, ja čak i kad sam bio u jako dugoj vezi koja je završila i kad su me spajali s Tarom Thaller ja nisam tad o svom privatnom životu pričao. Kad se budem ženio znat ćete, obećajem - kaže pjevač.