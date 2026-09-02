Dino Merlin na meti optužbi! Organizatori tvrde da ih je prevario i uzeo 100.000 eura

Dino Merlin ponovno je potvrdio status apsolutnoga kralja regionalne estrade nakon što je krajem srpnja i početkom kolovoza ove godine održao tri uzastopna rasprodana koncerta na prepunom olimpijskom stadionu Koševo u Sarajevu. Bio je to njegov rekordni peti nastup na ovom stadionu, koji je u tri dana okupio više od 200.000 obožavatelja iz cijelog svijeta. Dok su emocije još prštale stadionom, ekonomski analitičari zbrojili su nevjerojatan “Merlinov efekt”: prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH, u Kantonu Sarajevo tijekom ta tri koncertna dana zabilježen je fiskalni promet od fantastičnih 80 milijuna eura.

Ipak, odmah nakon sarajevskog trijumfa, u medijima je odjeknuo skandal. Organizatori iz tvrtke Sonder Music javno su optužili bosanskohercegovačkoga kantautora i njegov menadžment da su svjesno izveli prijevaru vezanu za koncert u Kraljevu, koji je bio zakazan za rujan 2026. godine. Prema njihovim tvrdnjama, Merlinov tim unaprijed je uzeo predujam od 100.000 eura u gotovini, iako su navodno znali da se koncert zbog tehničkih i organizacijskih nesuglasica neće održati. Iz tima Dine Merlina promptno su odbacili sve optužbe.

Naveli su kako su bili primorani otkazati koncert isključivo zbog toga što beogradska produkcijska kuća Digi Media Production nije ispunila ugovorne obaveze vezane za sigurnost i tehničku produkciju pozornice.

“Sigurnost izvođača i publike naš je apsolutni prioritet, a uvjeti na toj lokaciji nisu zadovoljavali visoke standarde naših nastupa", poručili su iz menadžmenta dodajući da će se pravna bitka oko predujma i neispunjenih stavki ugovora prebaciti na sudski teren, gdje će zahtijevati odštetu za narušavanje ugleda.

Foto: (c) Zeljko Vidinovic / www.zvphoto.com.hr

Iz tima dodaju da je partnerska tvrtka od početka bila upoznata s rokovima i tehničkim zahtjevima.

“Unatoč tome, ugovorene obveze nisu izvršene na način koji bi omogućio održavanje koncerta u uvjetima koji jamče odgovarajuću razinu tehničke i organizacijske sigurnosti. Odbacujemo pokušaje prebacivanja odgovornosti za nastalu situaciju", poručili su.

“Svoj dio obveza ispunjavali smo ozbiljno i odgovorno, ali ne možemo preuzeti rizik održavanja događaja kad druga ugovorna strana nije ispunila ono što je ugovorom bila dužna osigurati. Sigurnost izvođača, publike i svih sudionika događaja za nas je bila i ostaje apsolutni prioritet", zaključuje se u priopćenju.

Foto: Urša Premik

No onda se oglasila i druga strana, organizator Sonder Music.

“Dino Merlin, čiji je otkazani koncert u Kraljevu bio zakazan za 5. rujna 2026., svjesno je sa svojim timom izvršio prijevaru organizatora. Naime, iako su još poslije koncerta na Koševu u Sarajevu znali da se koncert u Kraljevu neće održati i da je bend Dina Merlina otkazao nastup u Kraljevu, svjesni svog djela, oni su nastavili pregovore", rekli su.

Otkazivanju je prethodilo nekoliko incidenata. U nedjelju je na sportskom aerodromu u Kraljevu, gdje se nastup trebao održati, izbio požar. Organizatori su tad objavili da je nepoznata osoba razbila staklo na objektu i ubacila zapaljivi materijal, zbog čega je izgorio dio zgrade Aero kluba "Mihajlo Petrović".

Osim toga, koncert je od najave izazivao podijeljene reakcije u dijelu srpske javnosti. Organizirani su prosvjedi i pokrenuta je peticija za zabranu nastupa. Kao razlog navodile su se ranije izjave pjevača koje su protivnici koncerta protumačili kao iskaz nepoštovanja prema srpskom narodu.

Bez obzira na trenutačne pravne nesuglasice, financijska moć Dine Merlina je neupitna. Prema procjenama ugledne platforme Celebrity Net Worth, njegovo se ukupno bogatstvo procjenjuje na nevjerojatnih 100 milijuna dolara (oko 90 milijuna eura). Ova brojka stavlja ga na vrh najimućnijih glazbenika u regiji, ostavljajući iza sebe druga velika imena poput Zdravka Čolića i Gorana Bregovića za čak nekoliko desetaka milijuna eura.

Iako Dino Merlin sa suprugom Amelom i dalje službeno boravi u relativno skromnoj obiteljskoj kući u starom sarajevskom naselju Bistrik, popis njegove imovine i investicija iznimno je dugačak.Luksuzna vila na Ilidži, koja je zapravo rezidencijalno zdanje u elitnom dijelu Sarajeva, zatim su tu poslovni prostori i stanovi. Naime, u samom srcu Sarajeva posjeduje više nekretnina, uključujući i kuću u elitnom kvartu koju godinama iznajmljuje veleposlanstvu jedne strane države. Ima i nekretnine na jadranskoj obali - luksuznu kuću namijenjenu za odmor tijekom ljetnih mjeseci. A tu je i zlatna koka - Magaza, Merlinova izdavačka kuća, trgovina i modni brend u sarajevskoj Baščaršiji koja posluje nevjerojatno uspješno. Samo u 2025. godini tvrtka je ostvarila čistu dobit od 1,25 milijuna eura, dok joj prihodi u godinama velikih turneja redovito skaču na više milijuna eura.

Foto: Urša Premik

Kad su u pitanju solo nastupi i velike turneje, cijena Merlina kao izvođača kreće se u samom regionalnom vrhu. Za standardne dvoranske nastupe (poput rasprodanih Arena) zarada se dijeli kroz ugovorne postotke od prodaje ulaznica, što po seriji koncerata doseže i po nekoliko stotina tisuća eura. Kad su u pitanju fiksni honorari, najbolji primjer je novogodišnji nastup - za doček Nove godine na javnim gradskim trgovima (poput onoga u Dubrovniku) Merlinov fiksni honorar iznosio je rekordnih 130.000 eura za samo jednu večer, a to ga čini najplaćenijim izvođačem na ovim prostorima.

Financijski stručnjaci ističu da fenomen Dine Merlina nadilazi glazbenu industriju i postaje ozbiljan faktor u makroekonomiji regije. Analiza trodnevnog ludila u Sarajevu pokazala je da turisti koji dolaze na njegove koncerte troše prosječno tri puta više od uobičajenog ljetnog turista. Hoteli su uveli posebne pakete, aviokompanije su uvodile dodatne linije prema Sarajevu, a ugostiteljski sektor u starom dijelu grada zabilježio je skok prometa koji se inače ostvaruje tek tijekom tjedna Sarajevo film festivala.