Dino Merlin je proteklog vikenda nakon 11 godina ponovno napunio stadion Koševo te potvrdio zašto ga smatraju jednim od najvećih regionalnih glazbenika
Dino Merlin o teškoj financijskoj situaciji na početku: 'Čekali smo da vidimo koliko su novaca dali'
Na trodnevnom koncertnom spektaklu Dine Merlina na stadionu Koševo okupilo se oko 200.000 ljudi, a on je ondje prvi put zapjevao prije 26 godina, a posljednji put ondje je nastupio prije čak 11 godina.
- Ja sam rođen 200 metara tu, tu je rodilište i onda sve drugačije imate tu nekako odgovornosti, tinejdžerski dani, odrastanje, prve ljubavi i sve ono što svakome čini rodno mjesto. Ali kad sve to saberem i oduzmem, lijepo je te stadione puniti i arene. Ali ovo vam sve kreće kad ispunite srca ljudi, onda je sve laganije - ispričao je Dino Merlin za IN magazin
Jedan od svakako najemotivnijih trenutaka večeri bio je kada su stotine dronova iscrtale lik Halida Bešlića na sarajevskom nebu. Bila je to glazbenikova posveta prijatelju i glazbenom velikanu, koju je zaokružio izvedbom zajedničkog hita 'Godino vrela'.
- Ja sam toliki respekt osjećao prema njemu, da sve što sam napisao nije bilo dovoljno dobro za Halida. I onda sam napisao pjesmu Godino vrela i rekao, hajde da probamo da to uradimo. I tako, evo, ispalo. Snimili smo taj duet, ali kako je život okrutan i kako su stvari sve nepredvidive, nikada nismo izveli uživo - rekao je glazbenik.
Iako su ga životne nedaće često stavljale na kušnju, najveću snagu i potporu uvijek je pronalazio u supruzi Ameli, a njihova ljubavna priča traje još od njegove 17. godine. Tajno su se vjenčali, a zajedno su prošli i razdoblje teškog siromaštva i neimaštine,
- Na početku je to bilo jako, jako teško. Mi smo ono kada nam dođu gosti u goste, ugostili bi elementarnim stvarima i čekali bi što će ostaviti pod jastuk naše kćerke. I nekako jedva čekali da odu, da vidimo koliko su nam novca ostavili kako bi mi mogli preživjeti sljedeći tjedan ili tako dalje - prisjetio se.
Vezu Dine i supruge Amele od samih početaka pratile su i pjesme Olivera Dragojevića. A upravo je njegovu kasetu Dino poslao Ameli, dok je bila na školovanju u Njemačkoj.
- Znam da je bila jedna pjesma Budi bolja. Ja sam kupio tu kasetu, spakovao i poslao, i ona je cijelu godinu slušala tu kasetu. I jednom davno ovdje u Zetri bio je koncert za Kemala Montena, i ja sam stao tamo iza scene, neki mrtvi mrak, jer sam bio umoran od svjetala, od televizija, od kamera. I ja sjednem, i jedan čovjek tu sjedi, ja pogledam, kad Oliver. U mraku. I ispričali smo se onako, i tada sam mu rekao to, i bio je onako sretan, a ja sam bio sretan što sam sjedio i upoznao velikog Olivera - ispričao je.
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