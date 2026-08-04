Obavijesti

Show

Komentari 0
ODRŽAO TRI UZASTOPNA KONCERTA

Dino Merlin o teškoj financijskoj situaciji na početku: 'Čekali smo da vidimo koliko su novaca dali'

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 2 min
Dino Merlin o teškoj financijskoj situaciji na početku: 'Čekali smo da vidimo koliko su novaca dali'
2
Sarajevo: Dino Merlin održao prvi od tri najavljena koncerta na stadionu Koševo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dino Merlin je proteklog vikenda nakon 11 godina ponovno napunio stadion Koševo te potvrdio zašto ga smatraju jednim od najvećih regionalnih glazbenika

Admiral

Na trodnevnom koncertnom spektaklu Dine Merlina na stadionu Koševo okupilo se oko 200.000 ljudi, a on je ondje prvi put zapjevao prije 26 godina, a posljednji put ondje je nastupio prije čak 11 godina. 

- Ja sam rođen 200 metara tu, tu je rodilište i onda sve drugačije imate tu nekako odgovornosti, tinejdžerski dani, odrastanje, prve ljubavi i sve ono što svakome čini rodno mjesto. Ali kad sve to saberem i oduzmem, lijepo je te stadione puniti i arene. Ali ovo vam sve kreće kad ispunite srca ljudi, onda je sve laganije - ispričao je Dino Merlin za IN magazin

NA KONCERTU DINE MERLINA FOTO Pogledajte projekciju lika Halida na nebu iznad Koševa
FOTO Pogledajte projekciju lika Halida na nebu iznad Koševa
Sarajevo: Dino Merlin održao prvi od tri najavljena koncerta na stadionu Koševo
Sarajevo: Dino Merlin održao prvi od tri najavljena koncerta na stadionu Koševo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
SPEKTAKL ZA PAMĆENJE FOTO Dino Merlin treću večer za redom 'zapalio' svoje Sarajevo
FOTO Dino Merlin treću večer za redom 'zapalio' svoje Sarajevo

Jedan od svakako najemotivnijih trenutaka večeri bio je kada su stotine dronova iscrtale lik Halida Bešlića na sarajevskom nebu. Bila je to glazbenikova posveta prijatelju i glazbenom velikanu, koju je zaokružio izvedbom zajedničkog hita 'Godino vrela'.

- Ja sam toliki respekt osjećao prema njemu, da sve što sam napisao nije bilo dovoljno dobro za Halida. I onda sam napisao pjesmu Godino vrela i rekao, hajde da probamo da to uradimo. I tako, evo, ispalo. Snimili smo taj duet, ali kako je život okrutan i kako su stvari sve nepredvidive, nikada nismo izveli uživo - rekao je glazbenik. 

DRON SHOW Spektakl iznad Koševa! Od 500 dronova stvorili su lik Halida Bešlića na nastupu Dine Merlina
Spektakl iznad Koševa! Od 500 dronova stvorili su lik Halida Bešlića na nastupu Dine Merlina

Iako su ga životne nedaće često stavljale na kušnju, najveću snagu i potporu uvijek je pronalazio u supruzi Ameli, a njihova ljubavna priča traje još od njegove 17. godine. Tajno su se vjenčali, a zajedno su prošli i razdoblje teškog siromaštva i neimaštine,

- Na početku je to bilo jako, jako teško. Mi smo ono kada nam dođu gosti u goste, ugostili bi elementarnim stvarima i čekali bi što će ostaviti pod jastuk naše kćerke. I nekako jedva čekali da odu, da vidimo koliko su nam novca ostavili kako bi mi mogli preživjeti sljedeći tjedan ili tako dalje - prisjetio se. 

SPEKTAKL ZA PAMĆENJE FOTO Pogledajte kako je bilo na prvom od tri koncerta Merlina u Sarajevu: Srca, svjetla i suze...
FOTO Pogledajte kako je bilo na prvom od tri koncerta Merlina u Sarajevu: Srca, svjetla i suze...
Sarajevo: Dino Merlin održao prvi od tri najavljena koncerta na stadionu Koševo
Sarajevo: Dino Merlin održao prvi od tri najavljena koncerta na stadionu Koševo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Vezu Dine i supruge Amele od samih početaka pratile su i pjesme Olivera Dragojevića. A upravo je njegovu kasetu Dino poslao Ameli, dok je bila na školovanju u Njemačkoj.

- Znam da je bila jedna pjesma Budi bolja. Ja sam kupio tu kasetu, spakovao i poslao, i ona je cijelu godinu slušala tu kasetu. I jednom davno ovdje u Zetri bio je koncert za Kemala Montena, i ja sam stao tamo iza scene, neki mrtvi mrak, jer sam bio umoran od svjetala, od televizija, od kamera. I ja sjednem, i jedan čovjek tu sjedi, ja pogledam, kad Oliver. U mraku. I ispričali smo se onako, i tada sam mu rekao to, i bio je onako sretan, a ja sam bio sretan što sam sjedio i upoznao velikog Olivera - ispričao je. 

RASPRODAO KOŠEVO FOTO Pogledajte atmosferu s drugog koncerta Dine Merlina
FOTO Pogledajte atmosferu s drugog koncerta Dine Merlina

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sve ljubavi Tije Jurčić
EVO TKO SU

FOTO Sve ljubavi Tije Jurčić

Njen prvi brak bio je s Chrisom Warrenom, a nakon toga vjenčala se za Marija Mamića. Nakon sporazumnog razvoda, preselila se u Ameriku u kojoj je upoznala svog sadašnjeg supruga
FOTO Od najdubljih dekoltea do najtanjih tangica: Pogledajte 100 seksi izdanja Lidije Bačić
NITKO KAO LILLE!

FOTO Od najdubljih dekoltea do najtanjih tangica: Pogledajte 100 seksi izdanja Lidije Bačić

Lidija Bačić, splitska pjevačica poznatija kao Lille, danas slavi 41. rođendan, a njezina karijera i dalje je enigma koja fascinira i dijeli javnost. Dok je jedni vide isključivo kao seks-simbol čija popularnost počiva na provokativnim fotografijama, drugi pamte njezine vokalne sposobnosti i vitrine pune glazbenih nagrada. U galeriji pogledajte sva njezina golišava izdanja.
Treća sreća! Tia Jurčić pokazala raskošnu vjenčanicu i poručila: 'Gospodin i gospođa Smith'
EVO KAKO IZGLEDA

Treća sreća! Tia Jurčić pokazala raskošnu vjenčanicu i poručila: 'Gospodin i gospođa Smith'

Tiji je ovo treći brak. Prije Smitha bila je u braku s američkim košarkašem Chrisom Warrenom, a potom i s Mariom Mamićem, sinom Zdravka Mamića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026