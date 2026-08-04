Dino Merlin o teškoj financijskoj situaciji na početku: 'Čekali smo da vidimo koliko su novaca dali'

Na trodnevnom koncertnom spektaklu Dine Merlina na stadionu Koševo okupilo se oko 200.000 ljudi, a on je ondje prvi put zapjevao prije 26 godina, a posljednji put ondje je nastupio prije čak 11 godina.

- Ja sam rođen 200 metara tu, tu je rodilište i onda sve drugačije imate tu nekako odgovornosti, tinejdžerski dani, odrastanje, prve ljubavi i sve ono što svakome čini rodno mjesto. Ali kad sve to saberem i oduzmem, lijepo je te stadione puniti i arene. Ali ovo vam sve kreće kad ispunite srca ljudi, onda je sve laganije - ispričao je Dino Merlin za IN magazin

Sarajevo: Dino Merlin održao prvi od tri najavljena koncerta na stadionu Koševo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Jedan od svakako najemotivnijih trenutaka večeri bio je kada su stotine dronova iscrtale lik Halida Bešlića na sarajevskom nebu. Bila je to glazbenikova posveta prijatelju i glazbenom velikanu, koju je zaokružio izvedbom zajedničkog hita 'Godino vrela'.

- Ja sam toliki respekt osjećao prema njemu, da sve što sam napisao nije bilo dovoljno dobro za Halida. I onda sam napisao pjesmu Godino vrela i rekao, hajde da probamo da to uradimo. I tako, evo, ispalo. Snimili smo taj duet, ali kako je život okrutan i kako su stvari sve nepredvidive, nikada nismo izveli uživo - rekao je glazbenik.

Iako su ga životne nedaće često stavljale na kušnju, najveću snagu i potporu uvijek je pronalazio u supruzi Ameli, a njihova ljubavna priča traje još od njegove 17. godine. Tajno su se vjenčali, a zajedno su prošli i razdoblje teškog siromaštva i neimaštine,

- Na početku je to bilo jako, jako teško. Mi smo ono kada nam dođu gosti u goste, ugostili bi elementarnim stvarima i čekali bi što će ostaviti pod jastuk naše kćerke. I nekako jedva čekali da odu, da vidimo koliko su nam novca ostavili kako bi mi mogli preživjeti sljedeći tjedan ili tako dalje - prisjetio se.

Sarajevo: Dino Merlin održao prvi od tri najavljena koncerta na stadionu Koševo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Vezu Dine i supruge Amele od samih početaka pratile su i pjesme Olivera Dragojevića. A upravo je njegovu kasetu Dino poslao Ameli, dok je bila na školovanju u Njemačkoj.

- Znam da je bila jedna pjesma Budi bolja. Ja sam kupio tu kasetu, spakovao i poslao, i ona je cijelu godinu slušala tu kasetu. I jednom davno ovdje u Zetri bio je koncert za Kemala Montena, i ja sam stao tamo iza scene, neki mrtvi mrak, jer sam bio umoran od svjetala, od televizija, od kamera. I ja sjednem, i jedan čovjek tu sjedi, ja pogledam, kad Oliver. U mraku. I ispričali smo se onako, i tada sam mu rekao to, i bio je onako sretan, a ja sam bio sretan što sam sjedio i upoznao velikog Olivera - ispričao je.