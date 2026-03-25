Dino Merlin vraća se u svoje Sarajevo: 'Pjesme koje su obišle svijet sad se vraćaju kući...'

Nakon 11 godina pauze, potvrđen je datum velikog koncerta Dine Merlina u Sarajevu. Nastup je zakazan za petak, 31. srpnja 2026. na stadionu Koševo.

Ovo će biti njegov peti koncert na istoj lokaciji, nakon nastupa 2000., 2004., 2008. i 2015. godine. Svi su bili vezani uz različite faze njegove karijere i albume te su privukli veliku publiku iz regije. Za Merlina koncert ima i osobnu dimenziju.

- Dragi prijatelji, jako mi je drago da vam mogu objaviti ovu, za mene posebnu vijest: moje peto Koševo. U Sarajevu, u gradu u kojem sam rođen, u kojem sam odrastao, pjevat ćemo pjesme koje sam pisao na ovim ulicama, u ovim mahalama. Pjesme koje su obišle svijet sada se vraćaju kući. 31. srpnja. Stadion Koševo, Vidimo se! - izjavio je Merlin.

Koncert dolazi u sklopu aktualne turneje 'Mi', koja bilježi dobru posjećenost i visoku produkcijsku razinu. Koševo će biti jedno od ključnih mjesta na toj turneji. Organizacija događaja uključuje opsežnu produkciju, s više desetaka kamiona opreme i timom koji ima iskustva na velikim međunarodnim turnejama.

Ulaznice kreću u prodaju 30. ožujka putem platforme Adriaticket i na prodajnim mjestima u Sarajevu. Više informacija dostupno je na službenim kanalima izvođača.