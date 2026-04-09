Manda je osvojila 68 bodova i trenutačno je druga. Gledatelji su uglavnom stali na njezinu stranu i kritizirali Franju jer, kako kažu, sve pojede, a stalno prigovara
Dio gledatelja Večere za 5 nije zadovoljan s Franjom: 'Uvijek prigovara i daje niske ocjene!'
Treći dan slavonskog tjedna 'Večere za 5' ekipu je u Požegi ugostila Manda Crnjac. Za svoju večeru osvojila je ukupno 68 bodova pa se tako smjestila na drugo mjesto ovotjedne ljestvice. Pripremila je bruskete za predjelo, musaku s mljevenim mesom i krumpirom kao glavno jelo te cheesecake u čaši za desert.
Tijekom večere nije nedostajalo komentara. Franjo je ponovno bio najkritičniji pa je za predjelo rekao da je prepečeno, a za glavno jelo zamjerio nedostatak dekoracije. Manda mu nije ostala dužna pa mu je poručila da svaku večer ima primjedbe, iako uvijek pojede sve s tanjura.
- Pa kad sam gladan. Nisu to zamjerke, to je stvar ukusa - odgovorio je Franjo.
Na kraju večeri Manda je od Sanele dobila 10 bodova, od Dražena i Emilije po 9, a od Franje 7. Za atmosferu je dobila 10 od Sanele, 9 od Emilije te po 7 od Dražena i Franje. Na društvenim mrežama brzo su se počeli nizati komentari, a mnogi su ovaj put stali na Mandinu stranu.
'Bravo Manda!', 'Franjo bezobrazan! Svakom jelu nađe manu', 'Sramota od Franje, sve pojede pa prigovara', samo su neki od komentara.
Dio gledatelja smatra kako Franjo pretjeruje s kritikama i da je nepravedan u ocjenjivanju: 'Franjo sve usisa i uvijek prigovara i daje niske ocjene. Kalkulant'.
Ipak, bilo je i onih koji nisu bili oduševljeni večerom.
'Predjelo skureno, glavno srednja žalost, desert ok. Ništa posebno', 'Bolje priča nego što kuha...', pisali su gledatelji.
