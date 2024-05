DIP poželio sreću Baby Lasagni

Državno izborno povjerenstvo (DIP) u petak je na svojim službenim stranicama zaželio sreću ovogodišnjem predstavniku Hrvatske na Eurosongu, Baby Lasagni.

Osim poznatih osoba te bivših predstavnika Hrvatske na Eurosongu, tako su i državne institucije počele iskazivati podršku Baby Lasagni.

Foto: Screenshot/

Uz poruku "Sretno, Baby Lasagna!" na svojoj službenoj stranici postavili su fotografiju kutije za glasačke listiće na kojoj je tabletić, što je postao internetski trend kojim se pokazuje podrška Baby Lasagni.

Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, postigao je veliku popularnost svojom pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" s kojom predstavlja Hrvatsku ove godine na Eurosongu.

Dress rehearsal ahead of the grand final of the 2024 Eurovision Song Contest, in Malmo | Foto: Leonhard Foeger

Na prvom dijelu polufinala 7. svibnja prošao je u finale koje se održava u subotu 11. svibnja, a na kladionicama Eurosonga trenutno je na prvom mjestu