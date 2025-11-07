Obavijesti

SUZE NA KONFERENCIJI ZA MEDIJE

Direktor izbora za Miss Universe ispričao se zbog incidenta: 'Žao mi je, nisam uopće imao pojma'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Par dana nakon što je prilikom prestižnog izbora u ljepoti izbio skandal koji je skrivio jedan od rukovodioca natjecanja stigla je i isprika

Nakon što je prilikom natjecanja za titulu Miss Universe meksičku predstavnicu Fatimu Bosch nazvao glupom te pozvao osiguranje kako bi je otpratilo iz prostorije prilikom jednog sastanka, direktor prestižnog natjecanja Nawat Itsaragrisil se ispričao.

Ovaj predsjednik Miss Grand International te potpredsjednik za Aziju i Oceaniju, koji je prije skoro desetak godina sudjelovao u otkupljivanju licence ovog natjecanja od Donalda Trumpa, u suzama se javno ispričao misici koju je uvrijedio, ali i svima koji su se u tom trenutku osjećali neugodno.

'Želim se ispričati svima. Ako se netko nije osjećao ugodno ili je bio povrijeđen, žao mi je. Nisam imao pojma koliko će velik ovaj problem postati', priznao je na novinarskoj konferenciji, nakon koje se ispričao i pred kandidatkinjama prilikom natjecanja za izbor večernje haljine.

Iako se Itsaragrisil pokajao, mnogi nisu povjerovali kako su njegove suze sasvim iskrene te je organizacija prestižnog natjecanja za Miss Universe odlučila kako će mu dodijeliti drugu funkciju i da više neće biti uz kandidatkinje za laskavu titulu.

Podsjetimo, ovaj je incident izbio prije par dana kada je spomenuti Tajlanđanin iz grupe natjecateljica izdvojio meksičku misicu prozivajući je jer na svojim profilima na društvenim mrežama nije objavila video s natjecanja uz opravdanje da prvo mora o tome razgovarati s direkcijom iz Meksika.

Nakon što je izjavio: 'Ako slušate što vam nacionalni direktori govore, glupe ste', i Bosch izbacio sa sastanka, mnoge su njene kolegice, uključujući i aktualnu Miss Universe, Dankinju Victoriu Kjær Theilvig, ustale i napustile prostoriju.

POGLEDAJTE VIDEO

