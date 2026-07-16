'Direktor svemira' se vraća na male ekrane! Pogledajte tko se sve natječe u drugoj sezoni...

Nesvakidašnji, duhoviti i pomaknuti izazovi, koje će morati riješiti po poznatoj frazi „snađi se, druže“, čekaju natjecatelje druge sezone zabavnog showa 'Direktor svemira', koji na glavni kanal RTL-a stiže u srijedu od 20.15 sati, a 24 sata ranije na platformu Voyo.

Pod izvornim nazivom 'Taskmaster', ovaj višestruko nagrađivani format premijerno je prikazan u Velikoj Britaniji. Premisa showa je okupiti poznate natjecatelje, petero komičara ili poznatih osoba prepoznatljivih po svojoj osobnosti i smislu za humor. Pred njima su potpuno apsurdni zadaci koje im zadaju Direktora svemira i njegov pomoćnik, a njihov je cilj snaći se ponekad što bolje, ponekad brže, ali uvijek snalažljivo i vrlo kreativno!

Foto: rtl

I dok je u Velikoj Britaniji dosad emitirana čak 21 sezona showa 'Taskmaster', a show je megapopularan diljem svijeta, od SAD-a preko Španjolske do Novog Zelanda, gledatelji RTL-a prije nekoliko su godina mogli pratiti urnebesnu prvu sezonu koju su predvodili komičar Ivan Šarić u ulozi 'Direktora svemira' te njegova desna ruka, glumac Luka Petrušić, dok je pobjedu odnijela popularna glumica Ana Begić Tahiri.

Domaća publika sada će imati priliku na RTL-u pratiti drugu sezonu ovog zabavnog formata, a osim novih natjecatelja, recept za urnebesnu zabavu ostao je isti – genijalni tandem Ivan Šarić i Luka Petrušić vraćaju se u dobro poznatim ulogama s jednako otkačenim i najčešće sasvim bizarnim zadacima koji natjecatelje ostavljaju bez riječi, a gledatelje tjeraju na smijeh do suza.

Foto: rtl

U ulozi natjecatelja ovaj put naći će se jedinstvena, britka i šarmantna Borna Kotromanić, mlada stand up komičarka Vlatka Mifka, omiljeni domaći glumac Borko Perić, talentirani komičar Joža Vrban i popularni srpski stand up komičar Srđan Olman.

Uz to, posebnost ovog showa je da se izazovi snimaju na različitim lokacijama, no natjecatelji svoje iskustvo i rezultate zajedno komentiraju i prepričavaju iz kazališta, dok ih sa svojih sjedala prati prava publika. Kako su njihovi konkurenti riješili pojedini zadatak tada vide po prvi put!

Foto: rtl

Napeti trenuci, nerviranje, sulude ideje i neočekivana rješenja, sjajan humor i odlična zabava – samo je djelić onoga što čeka gledatelje.

Druga sezona 'Direktora svemira' na rasporedu je od srijede u 20.15 sati na RTL-u, a 24 sata prije prikazivanja na televiziji i na platformi Voyo.