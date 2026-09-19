Dirljiva priča o susretu Shortyja i Cetinskog '91.: 'Bili smo tada u izbjeglištvu, rijetka lijepa noć...'

Poznati reper Dalibor Bartulović Shorty se nakon godina pauze ponovno vratio na pozornicu. U rodnim Vinkovcima nastupio je na manifestaciji 'Vinkovačke jeseni' gdje je izveo i svoj veliki hit 'Dođi u Vinkovce'. No čini se kako to neće biti jedini njegov nastup tamo. Naime, na društvenim mrežama je glazbenik Tony Cetinski najavio svoj nastup na zatvaranju manifestacije te poručio: 'Onaj mali veliki Shorty će mi biti poseban gost na mom koncertu. Bit će ludo i bit će napokon samo ljubav'.

Vinkovci: Svečano otvorenje 61. Vinkovačkih jeseni | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Uz to je objavio i video u kojem je Shorty ispričao posebno dirljivu priču o njihovom susretu.

- Podijelio bih s vama jednu neobičnu priču. Krajem 1991. godine sam s mamom, sestrom i mlađim bratom završio u izbjeglištvu negdje u okolici Rovinja. Smjestili su nas u turistički kompleks, bili smo tamo nekih mjesec dana možda - započeo je svoju priču Shorty. Jednog dana je, ispričao je, u disko koji je bio u sklopu hotela, došao nastupati Tony Cetinski.

- Mi smo se svi nagurali pred disko, gomila ljudi. Od svih ljudi koji su bili tamo, taj Tony Cetinski sjedne točno pored mene. Tu je bio cijelu noć, kad god su bile pauze. Sjećam ga se vividno. Duga kosa, sav u crnom, mislim da je imao i šešir... Pjevao je na engleskom. Bila je to jedna od rijetkih lijepih noći kada nismo mislili na svoju sudbinu, hoćemo li se ikada više vratiti kući i jesu li naši najdraži još živi. Nekoliko godina nakon toga, gledam TV i gledam kako taj mladić, Tony Cetinski, postaje jedna od najvećih zvijezda ovih prostora. A 35 godina nakon toga me taj Tony Cetinski zove da stanem pored njega na pozornicu na vinkovačkom korzu. Što ti je život i kakve romane piše... - ispričao je Shorty.

Cetinski je uz objavu još napisao kako 'čovjek čovjeka ne zaboravlja' te da jedva čeka zajednički nastup u nedjelju koji će započeti u 22 sata.