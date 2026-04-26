Dirljivi trenuci tate i sina: Bieber nakon Coachelle objavio rijetke fotografije s pecanja

Samo nekoliko dana nakon što je dominirao pozornicom jednog od najpoznatijih svjetskih glazbenih festivala, Justin Bieber pokazao je svojim obožavateljima djelić svog mirnijeg, obiteljskog života. Tridesetdvogodišnji pjevač na svom je Instagram profilu u petak objavio dvije fotografije koje ga prikazuju u opuštajućem danu na jezeru sa svojim jednogodišnjim sinom, Jackom Bluesom Bieberom. Na slikama, koje je objavio bez ikakvog opisa, Bieber stoji na malenom drvenom doku i balansira sa štapom za pecanje dok u naručju drži svog sina. Kao i dosad, pjevač i njegova supruga Hailey Bieber ostali su dosljedni u odluci da zaštite privatnost svog djeteta, pa se dječakovo lice ne vidi, no prizori su svejedno raznježili milijune obožavatelja diljem svijeta.

Otac i sin za ovu su prigodu bili i ležerno modno usklađeni. Justin je nosio tamne cargo kratke hlače i tamnoplavu majicu, dok je maleni Jack bio udobno odjeven u svijetloplavu trenirku s kapuljačom i tenisice. Činilo se kako je dječak bio potpuno zadivljen prirodom i aktivnošću, promatrajući vodu dok je njegov otac zabacio udicu. Ovi tihi trenuci predstavljaju potpuni kontrast užurbanom razdoblju koje je iza obitelji Bieber, a koje je kulminiralo Justinovim nastupima na Coachelli.

Ovaj zasluženi odmor uslijedio je nakon što je Bieber kao glavni izvođač nastupio oba vikenda na festivalu u Kaliforniji, za što je zaradio vrtoglavih 10 milijuna dolara, piše DailyMail. Bio je to njegov veliki povratak na pozornicu nakon dvije godine, a podrška obitelji nije izostala. Njegova supruga Hailey, dvadesetdevetogodišnja manekenka i poduzetnica, bodrila ga je iz publike, a istovremeno je na festivalu vodila i promotivni događaj za svoj uspješni brend Rhode. Cijelo iskustvo podijelili su i sa sinom Jackom, koji je, kako je Hailey pokazala na društvenim mrežama, čak imao i privremenu tetovažu s natpisom 'Bieberchella'.

Hailey je nakon svega na Instagramu podijelila nekoliko fotografija iz backstagea, izrazivši pritom neizmjernan ponos.

- Tako poseban vikend. Nitko nikada neće znati ni djelić onoga što je bilo potrebno da dođemo do ovoga. Tako sam zahvalna za ovaj predivan život. TAKO ponosna. Idemo sve ponoviti! - napisala je.

Ljubav i podrška bili su vidljivi i na pozornici, kada je Justin tijekom izvedbe pjesme 'Everything Hallelujah' otpjevao stihove 'Hailey, dušo, aleluja', a odmah potom i 'Baby Jack, aleluja', na što mu je supruga iz publike uzvratila poljupcem.

Obiteljska sreća nakon teškog puta

Ovi trenuci obiteljske idile za slavni par imaju posebno značenje. Nakon vjenčanja u rujnu 2018. godine, Justin i Hailey su u svibnju 2024. obnovili zavjete na Havajima, gdje su ujedno otkrili i da očekuju svoje prvo dijete.

Njihov sin, Jack Blues Bieber, rođen je 23. kolovoza 2024. godine, a izvor blizak paru tada je za medije izjavio kako su oboje bili izvan sebe od sreće. 'Beba je pravo čudo. Trudnoća je bila nešto što su jako željeli i za što su se molili', rekao je izvor.

Dodao je i kako je dan kada je Justin saznao da će postati otac bio 'najbolji dan ikad' te da je već tada bilo jasno da će biti sjajan tata. Iako svoj obiteljski život uglavnom drže podalje od očiju javnosti, povremeni prizori poput ovih s pecanja potvrđuju da Bieber uistinu uživa u svojoj novoj i najvažnijoj životnoj ulozi.

*uz korištenje AI-ja