Diskretan luksuz: Supruga Miloša Bikovića otkrila je kako izgleda njihov dom u Moskvi

Supruga poznatog glumca Miloša Bikovića, Ivana Malić, nedavno je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju koja otkriva atmosferu njihovog stana u Moskvi i izazvala brojne reakcije zbog jednog poteza.

Na slici dominiraju nježni, svijetli tonovi: prostor je uređen s dugim bijelo-sivim zavjesama, a u kutu se diskretno nalazi mala božićna jelka. Igračke njihovog sina Vasilija razbacane u dnevnoj sobi dodatno naglašavaju toplinu i obiteljski ugođaj doma.

Najviše pažnje privukao je opis uz fotografiju kojega je Ivana napisala - na ruskom jeziku. Do sada je ruski u objavama uglavnom koristio samo Miloš, budući da tečno govori taj jezik. Kroz ovaj potez mnogi su protumačili da se Ivana sve bolje uklopila u život u Moskvi.

Par često putuje, no dom u Moskvi za njih je očito sigurna luka u kojoj odmaraju i grade obiteljske uspomene.

