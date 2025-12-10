Obavijesti

Show

Komentari 0
OBITELJSKI ŽIVOT

Diskretan luksuz: Supruga Miloša Bikovića otkrila je kako izgleda njihov dom u Moskvi

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: < 1 min
Diskretan luksuz: Supruga Miloša Bikovića otkrila je kako izgleda njihov dom u Moskvi
5
Foto: Instagram/

Ivana Malić, supruga srpskog glumca Miloša Bikovića podijelila je rijedak pogled u njihov moskovski dom, otkrivajući jednostavan i topao obiteljski ambijent

Supruga poznatog glumca Miloša BikovićaIvana Malić, nedavno je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju koja otkriva atmosferu njihovog stana u Moskvi i izazvala brojne reakcije zbog jednog poteza.  

Na slici dominiraju nježni, svijetli tonovi: prostor je uređen s dugim bijelo-sivim zavjesama, a u kutu se diskretno nalazi mala božićna jelka. Igračke njihovog sina Vasilija razbacane u dnevnoj sobi dodatno naglašavaju toplinu i obiteljski ugođaj doma.  

VOLE GA I HRVATI Ruski producent o zaradi Miloša Bikovića: Za samo dan snimanja uspije 'okrenuti' par milijuna...
Ruski producent o zaradi Miloša Bikovića: Za samo dan snimanja uspije 'okrenuti' par milijuna...

Najviše pažnje privukao je opis uz fotografiju kojega je Ivana napisala - na ruskom jeziku. Do sada je ruski u objavama uglavnom koristio samo Miloš, budući da tečno govori taj jezik. Kroz ovaj potez mnogi su protumačili da se Ivana sve bolje uklopila u život u Moskvi.  

Foto: Instagram

Par često putuje, no dom u Moskvi za njih je očito sigurna luka u kojoj odmaraju i grade obiteljske uspomene. 

Foto: Instagram/

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNO Luka Modrić i Vanja u shoppingu u Milanu: Pogledajte što su sve kupili...
NISU IZAŠLI PRAZNIH RUKU

EKSKLUZIVNO Luka Modrić i Vanja u shoppingu u Milanu: Pogledajte što su sve kupili...

Luka Modrić i njegova supruga Vanja 'ulovljeni' su u shoppingu u Milanu. Bračni par posjetio je luksuznu trgovinu u kojoj su se zadržali otprilike sat vremena, a iz nje izašli su s nekoliko vrećica...
Diskvalificirana pjevačica s Dore za 24sata objasnila što se točno dogodilo: 'Neću odustati...'
KAROLINA ILIĆ

Diskvalificirana pjevačica s Dore za 24sata objasnila što se točno dogodilo: 'Neću odustati...'

Pjevačica Karolina Ilić, koja živi u Švedskoj, diskvalificirana je s Dore. Umjesto nje, priliku dobiva prva rezerva - Gabrijel Ivić. Pjevačica nam je rekla da je mogla ići ravno u finale
SEKSKLUZIVNO! Pogledajte sve fotke Lidije Bačić iz kalendara!
FOTO

SEKSKLUZIVNO! Pogledajte sve fotke Lidije Bačić iz kalendara!

Godina je pri kraju, a Lidija Bačić već je pripremila novi kalendar i to 'swimsuit edition'. Za zagrijavanje vam donosimo 12 vrućih fotki kalendara iz 2025. godine. Uživajte!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025