Disney sada stiže još bogatiji

Nakon prošlogodišnjeg rasprodanog i nezaboravnog koncertnog spektakla, u Veliku dvoranu Vatroslava Lisinskog vraća se omiljeni glazbeni događaj "Disney koncert: Tamo gdje snovi postaju stvarnost", koji su na programu 12. i 13. rujna. Uz Zagrebačku filharmoniju, pod ravnanjem maestra Alana Bjelinskog, na pozornicu ponovno stižu Franka Batelić, Vanda Winter, Damir Kedžo, Dražen Bratulić i Laura Sučec.

Zajedno će publici donijeti neke od najpoznatijih pjesama iz svijeta Walta Disneyja - od "Pepeljuge", "Kralja lavova" i "Aladina" do "Moane", "Male sirene", "Ljepotice i zvijeri", "Pocahontas", "Knjige o džungli", "Vrlo zapetljane priče" te "Snježnog kraljevstva 1 i 2". Jedna od najvećih posebnosti ovogodišnjeg koncerta upravo je novi, osvježeni odabir omiljenih Disneyjevih pjesama, koje će u izvedbi solista i Zagrebačke filharmonije dobiti poseban koncertni ugođaj.

- Najviše od svega veselim se susretima s publikom s kojom dijelim istu ljubav prema glazbi i bajkama - rekla nam je ranije Vanda Winter pa nastavila:

- Disney je inače poznat po visokim kriterijima, pa je proći njihov voice test s jedne strane kompliment i stvar prestiža, a glazba je sama po sebi uzbudljiva i nadahnjujuća. Vraća u djetinjstvo i osvjetljuje onu ljepšu stranu života, to joj je najveća kvaliteta.

Od likova, dodaje, najviše voli Tianu iz "Princeze i žapca" i Belle iz "Ljepotice i zvijeri", jer su upravo to dvije najveće uloge koje je vežu za ovu globalnu kompaniju. Novost je da ovogodišnji "Disney koncert" donosi i sadržaje izvan pozornice. Za najmlađe posjetitelje pripremljen je dodatni program prije početka koncerta. Kreativne radionice, iznenađenja i sadržaji inspirirani Disneyjevim svijetom učinit će dolazak u Lisinski dijelom cijelog doživljaja. Za one koji žele otići korak dalje pripremljen je i ekskluzivni Meet & Greet.

Uz kupnju odabranih ulaznica, najmlađi će nakon koncerta imati priliku upoznati izvođače i doživjeti poseban susret sa zvijezdama večeri. “Disney koncert povezuje različite generacije: odrasle koji prepoznaju prve taktove svojih omiljenih klasika i djecu koja tek otkrivaju svijet Pepeljuge, Aladina, Moane, Snježnog kraljevstva i brojnih drugih junaka”, poručuju organizatori.