Disneyjev glumac je pljačkao, upucao se u nogu i tukao curu

Adam Hicks (25) i njegova djevojka Danni Tamburo (23) u jednoj su večeri opljačkali četvero starijih ljudi u kalifornijskom gradu Burbank. Hicks je navodno žrtvama prijetio pištoljem te im uzeo novac, mobitele i nakit. Par je izveo drugu pljačku samo nekoliko minuta nakon prve.

- Još jedan muškarac uspio je pobjeći čim je vidio pištolj - rekla je policija. Sve se događalo u srijedu, između 5 i 7 sati ujutro, po lokalnom vremenu. Najstarija žrtva bila je 72-godišnja žena.

Mladi je par s mjesta na kojem su pljačkali pobjegao u crnom automobilu kojeg je vozila djevojka. Policija ih je pronašla samo nekoliko sati nakon pljački te ih je uhitila. U autu i njegovoj kući, u kojoj su Adam i Danni bili, policija je pronašla sve ukradene predmete.

Danni je puštena uz jamčevinu od 350 tisuća dolara, a Hicks je još uvijek, piše Mirror, iza rešetaka.

Mlada je Disneyjeva zvijezda već imala niz okršaja sa zakonom. U srpnju prošle godine, glumac si je slučajno pucao u nogu za vrijeme izlaska s prijateljima. Kada ga je policija ispitivala, napao je jednog od policajaca.

Njegova djevojka, Danni, ga je u rujnu optužila za nasilje. Zvala je policiju te tvrdila da ju je zgrabio, bacio na pločnik i udarao je. Hicks je tada pušten jer je Tamburo odbijala dalje surađivati s policijom.

Adamu sada prijeti do 60 godina zatvora, a njegovoj djevojci do 15 godina.

