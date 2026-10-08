Disneyjeva zvijezda je sve šokirala: Na 18+ platformi je zaradila milijun u jednom danu

Bella Thorne jedna je od onih bivših Disneyjevih zvijezda čiji je život nakon tinejdžerske slave krenuo u potpuno neočekivanom smjeru. Američka glumica, pjevačica, spisateljica i redateljica rođena je 8. listopada 1997. na Floridi, a pred kamerama je počela raditi još kao dijete. Široka publika upoznala ju je kao CeCe Jones u Disneyjevoj seriji "Shake It Up", u kojoj je glumila uz Zendayu. Serija se prikazivala od 2010. do 2013. i pretvorila ju je u jednu od prepoznatljivijih tinejdžerskih zvijezda tog razdoblja.
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Thorne je tijekom godina napravila velik odmak od imidža Disneyjeve zvijezde. Glumila je u filmovima poput "Blended", "The DUFF", "The Babysitter", "Midnight Sun" i "Infamous", okušala se u glazbi i pisanju, pokrenula vlastitu diskografsku kuću, a potom privukla veliku pozornost ulaskom u svijet režije i sadržaja za odrasle. Jednako buran kao njezina karijera bio je i privatni život, o kojem je Thorne tijekom godina vrlo otvoreno govorila.
| Foto: Instagram
Thorne je tijekom godina napravila velik odmak od imidža Disneyjeve zvijezde. Glumila je u filmovima poput "Blended", "The DUFF", "The Babysitter", "Midnight Sun" i "Infamous", okušala se u glazbi i pisanju, pokrenula vlastitu diskografsku kuću, a potom privukla veliku pozornost ulaskom u svijet režije i sadržaja za odrasle. Jednako buran kao njezina karijera bio je i privatni život, o kojem je Thorne tijekom godina vrlo otvoreno govorila.
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Foto: Instagram
Thorne je tijekom godina napravila velik odmak od imidža Disneyjeve zvijezde. Glumila je u filmovima poput "Blended", "The DUFF", "The Babysitter", "Midnight Sun" i "Infamous", okušala se u glazbi i pisanju, pokrenula vlastitu diskografsku kuću, a potom privukla veliku pozornost ulaskom u svijet režije i sadržaja za odrasle. Jednako buran kao njezina karijera bio je i privatni život, o kojem je Thorne tijekom godina vrlo otvoreno govorila.
| Foto: Instagram
Bella je odrasla uz troje braće i sestara, koji su se također bavili glumom. Njezin otac Delancey Reinaldo "Rey" Thorne poginuo je u prometnoj nesreći 2007., kada je Bella imala samo devet godina. Kasnije je ispričala kako je njezina majka sama uzdržavala četvero djece te da je obitelj živjela vrlo skromno, zbog čega je kao djevojčica počela raditi i kako bi financijski pomogla obitelji.
| Foto: Instagram
Djetinjstvo joj nije bilo jednostavno ni zbog disleksije, koja joj je dijagnosticirana u prvom razredu. Govorila je da je u školi zbog toga bila izložena vršnjačkom nasilju, nakon čega se školovala kod kuće. S vremenom je, kako je sama opisivala, probleme s čitanjem i pisanjem svladavala upornim svakodnevnim vježbanjem.
| Foto: Instagram
Prve manje filmske i televizijske uloge dobila je još kao djevojčica, a jedan od važnijih ranih trenutaka dogodio se sa serijom "My Own Worst Enemy", u kojoj je glumila uz Christiana Slatera i Taylora Lautnera. Za ulogu Ruthy Spivey osvojila je Young Artist Award.
| Foto: Instagram
Pravi proboj ipak je stigao 2010. godine, kada je dobila ulogu CeCe Jones u Disneyjevoj seriji "Shake It Up". Zanimljivo je da prije dobivanja uloge nije imala iskustva s profesionalnim plesom pa je nakon audicije počela pohađati čak tri sata plesa svake večeri.
| Foto: Instagram
U "Shake It Up" glumila je uz Zendayu, a upravo je ta serija objema donijela međunarodnu popularnost. Bella je u seriji ostala sve do završetka nakon treće sezone 2013. godine.
| Foto: Instagram
Paralelno s glumom pokušavala je izgraditi i glazbenu karijeru. Njezin singl "Watch Me" stigao je do 86. mjesta Billboardove ljestvice Hot 100, a tijekom godina objavila je i nekoliko EP izdanja. U jednom je trenutku planirala debitantski album, ali ga je otkazala jer nije bila zadovoljna glazbom koju je snimila.
| Foto: Instagram
Nakon Disneyja počela je birati sve raznovrsnije i odraslije uloge. Pojavila se uz Adama Sandlera u komediji "Blended", glumila u tinejdžerskom hitu "The DUFF", seriji "Famous in Love" te hororu "The Babysitter" i njegovu nastavku.
| Foto: O'Connor/PressAssociation/PIXSELL
Godine 2018. glavnu je ulogu ostvarila u romantičnoj drami "Midnight Sun", za čiji je soundtrack snimila i nekoliko pjesama. Iste je godine tijekom Coachelle najavila pokretanje vlastite diskografske kuće Filthy Fangs.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Veliku pozornost izazvala je 2019. godine kada se okušala u režiji filma za odrasle "Her & Him". Film je prikazan i na filmskom festivalu u Oldenburgu, a Thorne je za njega iste godine osvojila nagradu na Pornhub Awardsima.
| Foto: GOTPAP/Press Association/PIXSELL
Još veći medijski interes izazvala je 2020. otvaranjem profila na OnlyFansu. Postala je prva osoba koja je na toj platformi zaradila milijun dolara u samo 24 sata, dok je u manje od tjedan dana zarada narasla na dva milijuna dolara. Njezin dolazak na platformu istodobno je izazvao velike kontroverze među drugim kreatorima sadržaja.
| Foto: Instagram
Thorne se nije zadržala samo na glumi i glazbi. Objavila je seriju romana za mlade koja je započela knjigom "Autumn Falls", a 2019. objavljena je i njezina knjiga autobiografske poezije "The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray Vol. 1".
| Foto: GOTPAP/Press Association/PIXSELL
Pozornost javnosti tijekom godina privlačio je i njezin ljubavni život. Bila je u vezama s glumcima Greggom Sulkinom i Tylerom Poseyjem, reperima Lil Peepom i Mod Sunom te influencericom Tanom Mongeau. S Mod Sunom i Mongeau jedno je vrijeme bila u poliamornoj vezi.
| Foto: Instagram
Od 2019. do 2022. bila je u vezi s talijanskim pjevačem Benjaminom Mascolom, s kojim se 2021. i zaručila. Ipak, do vjenčanja nije došlo, a par je sljedeće godine potvrdio prekid.
| Foto: Instagram
U svibnju 2023. Thorne je objavila da se zaručila za producenta i poduzetnika Marka Emmsa. Bio je to novi korak u privatnom životu glumice koja nikada nije skrivala da se njezini odnosi, seksualnost i privatne odluke često nalaze pod povećalom javnosti.
| Foto: Instagram(Christopher Swann Photography
Bella je tijekom godina otvoreno govorila i o svojoj seksualnosti. Nakon prekida s Greggom Sulkinom 2016. javno je rekla da je biseksualna, a nekoliko godina poslije izjavila je da se identificira kao panseksualna.
| Foto: Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Unatoč brojnim kontroverzama, Thorne je nastavila razvijati karijeru ispred i iza kamere. U svibnju 2025. objavljeno je da će glumiti u nastavku filma "Spring Breakers", a u kolovozu ove godine je preuzela i scenarističku te redateljsku ulogu na projektu.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Profimedia/dpa/Pixsell
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Rocco Spaziani
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram