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Disneyjeva zvijezda je sve šokirala: Na 18+ platformi je zaradila milijun u jednom danu

Bella Thorne jedna je od onih bivših Disneyjevih zvijezda čiji je život nakon tinejdžerske slave krenuo u potpuno neočekivanom smjeru. Američka glumica, pjevačica, spisateljica i redateljica rođena je 8. listopada 1997. na Floridi, a pred kamerama je počela raditi još kao dijete. Široka publika upoznala ju je kao CeCe Jones u Disneyjevoj seriji "Shake It Up", u kojoj je glumila uz Zendayu. Serija se prikazivala od 2010. do 2013. i pretvorila ju je u jednu od prepoznatljivijih tinejdžerskih zvijezda tog razdoblja.
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Disneyjeva zvijezda je sve šokirala: Na 18+ platformi je zaradila milijun u jednom danu
Thorne je tijekom godina napravila velik odmak od imidža Disneyjeve zvijezde. Glumila je u filmovima poput "Blended", "The DUFF", "The Babysitter", "Midnight Sun" i "Infamous", okušala se u glazbi i pisanju, pokrenula vlastitu diskografsku kuću, a potom privukla veliku pozornost ulaskom u svijet režije i sadržaja za odrasle. Jednako buran kao njezina karijera bio je i privatni život, o kojem je Thorne tijekom godina vrlo otvoreno govorila. | Foto: Instagram
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Thorne je tijekom godina napravila velik odmak od imidža Disneyjeve zvijezde. Glumila je u filmovima poput "Blended", "The DUFF", "The Babysitter", "Midnight Sun" i "Infamous", okušala se u glazbi i pisanju, pokrenula vlastitu diskografsku kuću, a potom privukla veliku pozornost ulaskom u svijet režije i sadržaja za odrasle. Jednako buran kao njezina karijera bio je i privatni život, o kojem je Thorne tijekom godina vrlo otvoreno govorila. | Foto: Instagram
Komentari 2

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