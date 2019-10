Divlje vožnje, zatvorske kazne i prevare: Mi vladamo svijetom!

Lijepo je biti mlad i bogat. To najbolje znaju ljudi s naše liste milijardera mlađih od 30 godina. Na svijetu ih u ovom trenutku živi njih osmero s ovom magičnom cifrom na svojem računu. Njih troje svoje bogatstvo samo je stvorilo, dok je njih petero svoje bogatstvo naslijedilo. I svi su baš potpuno različiti. Dio njih se skriva, gotovo nitko ne zna tko su i kako izgledaju, a drugi dio svaki dan izađe na naslovnicama. Imali su i oni svojih problema sa zakonom: divljih vožnji, poreznih prevara, zatvorskih kazni... Ali većinu vremena su im životi obilježeni hedonizmom. Upoznajte mlade svjetske milijardere.

8. Anna Kasprzak - 1 milijarda dolara

Foto: Instagram Dankinja Anna (29) jedna je od nasljednica kompanije ECCO čiji se proizvodi prodaju u 90 država svijeta. U svojoj Danskoj, osim po bogatstvu, poznata je i kao izvrsna preponska jahačica. Natjecala se na Olimpijskim igrama u Riju gdje je završila na 14. mjestu. Kompanija ECCO u startu se bavila izradom i prodajom tenisica, a kasnije su svoj biznis proširili.

7. Ludwig Theodor Braun - 1 milijarda dolara

Njegovu fotku na internetu gotovo je nemoguće iskopati, kao i neku konkretniju informaciju. Zna se da Ludwig (28) posjeduje deset posto dionica kompanije B. Braun i to je više-manje to o njemu. Njihova firma zapošljava više od 60.000 ljudi.

6. Kylie Jenner 1,1 milijardi dolara

Foto: Instagram

Najpoznatija dama s liste, članica klana Jenner-Kardashian ujedno je i najmlađa milijarderka u povijesti. Ima samo 22 godine, a njezino carstvo svaki dan raste za nekoliko milijuna dolara. Kylie (22) je nedavno prekinula s reperom Travisom Scottom s kojim ima kćer Stormi.

Par je nedavno prekinuo, ali Kylie sigurno udvarača ne nedostaje. Od kompanije Kylie cosmetics zaradila je 800 milijuna dolara, dok je ostatak bogatstva stekla kroz reality "Keeping up with the Kardashians" i kroz svoju manekensku karijeru.

5. Katharina Andresen 1,4 milijardi dolara

Foto: Instagram

Punog imena Katharina Gamlemshaug Andresen (24) norveška je nasljednica čija se vrijednost prema Forbesu procjenjuje na 1,4 milijarde dolara. Njezin tata je Johan H. Andresen, vlasnik kompanije Ferd AS, koja u svom portfoliju ima desetak firmi. Prije dvije godine kažnjena je s 180.000 kuna zbog vožnje u pijanom stanju. A kad u Norveškoj prekršite zakon, onda vas milijarde na računu ne mogu izvući iz problema. Odslužila je 18 dana zatvora i vozačka joj je oduzeta na 13 mjeseci.

4. Alexandra Andresen - 1,4 milijardi dolara

Foto: Instagram Mlađa sestra od problematične Katharine pravi je ponos svoje obitelji. Iako na računu ima nepregledan broj jedinica i nula, cijeli život vozila je polovne automobile po savjetu svoje majke. Živi u Amsterdamu gdje studira socijalni rad, a od hobija izdvaja jahanje konja. Alexandra (23) izbjegava istupe u javnosti.

- Često razmišljam kako ovo nisam zaslužila. U drugu ruku, stvarno se želim angažirati u obiteljskoj kompaniji, podići je na višu razinu i tako pomoći drugim obiteljima. - rekla je nedavno mlada milijarderka.

3. John Collison 2,2 milijarde dolara

Foto: Twitter

On je, kao i Kylie Jenner, vlastito carstvo sam stvorio. S bratom Patrickom osnovao je kompaniju Stripe, koja se bavi bankarstvom i plaćanjem računa na internetu. Mladi Irac John (29) druži se s Elonom Muskom i ostalim uspješnim poduzetnicima kako bi radili na razvoju novih ideja. Prijatelji ga opisuju kao jednostavnog mladića kojeg novac nije pokvario.

2. Evan Spiegel 2,1 milijarde

Foto: Instagram Jedan od tvoraca popularne aplikacije Snapchat je Amerikanac Evan Spiegel (29). U mladosti je obavljao razne studentske poslove, a onda je otišao na prestižno sveučilište Stanford gdje je s kolegama Bobbyjem Murphyjem i Reggiejem Brownom počeo stvarati svoje carstvo. Kad je shvatio da će mu ideja upaliti, jednostavno se ispisao s fakulteta i ušao u biznis. Ipak, kad se bura malo stišala, vratio se fakultetu kako bi zaradio diplomu. U braku je s bivšom australskom manekenkom Mirandom Kerr s kojom ima dvoje.djece.

1. Gustav Magnar Witzoe - 3 milijarde dolara

Foto: Instagram Njegov tata, također Gustav, vlasnik je kompanije SalMar koja se bavi uzgojem i prodajom lososa. Ribu izvoze po cijelom svijetu, a najveća tržišta su im Amerika, Kanada, Rusija, Norveška i Japan. Kao i sestre Andresen, i Gustav (26) je ponosni Norvežanin, a dvaput se našao na stupu srama. Prvi put kad je s 19 godina divljao automobilom i vozio 120 km/h tamo gdje je dozvoljena brzina 60 km/h (Ni njega milijarde nisu izvukle iz zatvora, odslužio je zbog toga dva tjedna), a drugi put kad mu je 2013. godine otac prebacio 47 posto kompanije kako bi izbjegao plaćanje nekoliko desetaka milijuna dolara poreza (U Norveškoj se drugačije oporezuju mlađi). Posljednjih godina ulaže u informatičke start-up kompanije.I još jedna bitna informacija - još uvijek je solo...

*cifre bogatstva preuzete su sa stranice Forbesa

