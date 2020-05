Divlji konj spojio je našu misicu s 25 godina starijim bogatašem

Priča 'hrvatske Adriane Lime' kako su joj tepali mediji, nije završila baš presretno, a i priča je trajala jedva godinu dana. Za razliku od Slavice Ecclestone koja je govorila da se u Bernieja 'zacopala' istog trenutka kad ga je vidjela, hrvatska bivša Miss Universe svoju je ljubavnu priču ovako jednom opisala:

- Nismo kliknuli na prvu, ali se tijekom naših druženja, ljubav dogodila. Mojeg supruga Aleksandra Onyshenka upoznala sam na jednom od mojih brojnih poslovnih putovanja. Budući da odmalena gajim ljubav prema konjima, imala sam priliku posjetiti konjički centar i tamo je bio i on. Spojila nas je ljubav prema konjima. Počeli smo se viđati i jednog dana u meni se nešto prelomilo. Više nisam dvojila – to je bilo to, prisjetila se danas 25-godišnja Zagrepčanka Melita Fabečić.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

O njezinom djetinjstvu malo se znalo jer kad bi govorila o privatnom životu Melita je bila prilično škrta na riječima, pa čak i kad je 2013. godine postala hrvatska predstavnica na svjetskom izboru za Miss Universe. Saznalo se tek da je maturantica dopisne Birotehničke škole, te da u slobodno vrijeme voli rolanje, jahanje i atletiku, a upravo je bila prekinula višegodišnju vezu i bila je sama.

Melita Fabečić odrastala je sama s majkom u zagrebačkom kvartu Savica, a oca nikad nije spominjala, čak ni na samom izboru. Izbjegla je i odgovor na pitanje bi li voljela da je sad tu i da joj čestita što ima najljepšu kćer. Tamo je u gledalištu sjedila Melitina majka Gordana koja je s njom i proslavila s pobjedu i koja ju je, kako je rekla Melita, i nagovorila na prijavu za izbor.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Slijedila je godina prepuna sponzorskih obaveza, pa se tako 2014. godine i prvi put našla u boksačkom ringu u zagrebačkoj Areni, uoči meča našeg Mirka Filipovića:

- Pogledala sam snimke s prethodnih borbi i vjerujem da ću se u ringu dobro snaći. Nikada nisam radila ništa slično, no svako me novo iskustvo veseli. Borilački mi se sportovi sviđaju. Dečki i cure koji se bave ovom vrstom sporta jako su disciplinirani i odgovorni. U posljednje vrijeme sve je više svjetski poznatih top modela koji prakticiraju borilačke sportove. Među njima su i zaštitna lica Victoria's Secreta', govorila je tad Melita Fabečić, koja je pruženu priliku za inozemnu karijeru, vrlo ozbiljno shvatila.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Počela je učiti talijanski jezik, položila je bila vozački ispit i rekla da se priprema za studij na Zagrebačkoj školi za ekonomiju i management.

- Odrasla sam u skromnijoj obitelji, s mamom uz čiju sam podršku završila ekonomsku školu. Ništa mi nikad nije falilo, te sam sretna i zadovoljna sa sitnicama, govorila je Melita.

No, nekoliko godina kasnije više nije morala biti zadovoljna samo sitnicama. Nakon što je upoznala markantnog Ukrajinca starijeg od nje 25 godina, promijenio joj se svijet.

Foto: Privatni album

O danas 50-godišnjem Aleksandru Romanoviču Onyshenku znalo se mnogo više. Ukrajinski je multimilijarder. U mladosti je bio završio vojnu akademiju, a kasnije, nakon raspada Sovjetskog Saveza, postao je miljenik bivšeg ukrajinskog premijera Viktora Janukoviča, u čijem je sedmogodišnjem mandatu, od 2007. godine bio pomoćnik ministra za krizne situacije, pa zatim i zastupnik u parlamentu. Privatno se bavio biznisom s trgovinom plinom, te imao i modnu agenciju, te se aktivno bavio jahanjem. Čak se i dva puta natjecao na Olimpijskim igrama, a onda je za 20.000.000 eura kupio ukrajinski prvoligaški nogometni klub Arsenal Kijev. Od tada mu je nogomet postao najvažniji sport, ali ljubav prema konjima nije zaboravio.

Foto: Privatni album

Prema nekim izvorima, Melita i Onyshenko upoznali su se upravo u konjičkom klubu u Dubaiju ili potkraj 2015. ili početkom 2016. godine. A onda se već u veljači 2016. godine saznalo se da se tada 21-godišnja ljepotica, preko noći udala i postala nova supruga ukrajinskog oligarha. Kako je rekla, osvojila ga je svojim jahačkim umijećem:

- Moj muž i ja upoznali smo se na jednom od putovanja. Dobila sam priliku vidjeti i doživjeti jedan od većih konjičkih klubova, upoznati olimpijske jahače i najbolje istrenirane konje sa svih strana svijeta. Budući da zaista volim konje, bila sam izuzetno sretna. Vani jahanje jako cijene i ako znaš jahati, to je ‘level up’. Pokazala sam se vještom te ih sve impresionirala. Uočila sam da me svi promatraju te mi je Oleksandr prišao i udijelio kompliment koliko graciozno izgledam, da mi paše njegov konj koji je po prirodi inače divlji što ja nisam ni znala. Zatim se našalio kako sam uspjela napraviti čudo, ukrotiti konja kojeg samo on uspijeva kontrolirati. To je bilo naše upoznavanje. Uglavnom, osvojio me odlučnošću, stavom, gardom. Prošnja je bila jako romantična, pitao me na hrvatskom želim li se udati za njega i zaista se oko cijelog tog čina toliko trudio, a meni je bio veliki šok – ispričala je tad već Onyshenkova novopečena supruga novinarima Jutarnjeg lista.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Istina je, moje ime je sad Melita Onyshenko i osjećam se kao u bajci, sretna sam i zaljubljena. Suprug i ja upoznali smo se mjesecima prije, međutim, sam čin vjenčanja dogodio se na brzinu, gotovo nemoguće brzo. Vjenčanje u bilo kojoj ustanovi zahtijeva vrijeme pa je tako lista čekanja u Kijevu tolika da treba čak i do dva mjeseca ranije uzeti termin ako se želi određeni datum. A mi smo svoje vjenčanje organizirali u malo više od tjedan dana. Ne mogu reći baš da je to bila ljubav na prvi pogled, ali mogu da smo si kroz upoznavanje zaista kliknuli i da ga je ta iskrenost kod mene osvojila – rekla je tad hrvatskim novinarima.

Melita je u tim razgovorima priznala da je bila toliko sretna i uzbuđena zbog vjenčanja, da je isti dan otputovala u Hrvatsku kako bi u dokumentima promijenila prezime. Rekla je da ga je osvojila i svojim karakterom:

- Nisam tip cure koju bi impresioniralo njegovo - hajdemo reći – bogatstvo, a to je za ljude poput njega, presudno da bi bili s nekom djevojkom ili ženom, govorila je samouvjereno Melita.

Foto: Privatni album

Moglo se tome i vjerovati jer je prije Melite Onyshenko osvajao srca i mnogo poznatijih djevojaka. Navodno je bio u vezi i s tenisačicom Martinom Hingis, dovodilo ga se u vezu i s bogatašicom Paris Hilton, pa zatim s ukrajinskom manekenkom Snejanom Onopko, a već je iza sebe imao jedan propali brak s Miss Ukrajine, Ksenijom Kuzmenko s kojom ima danas 18-godišnjeg sina.

Ne bi se o vjenčanju ništa ni saznalo da se Melita na društvenim mrežama nije pohvalila vjenčanim listom i fotografijom na kojoj je sretna u Onyshenkovom zagrljaju. Budući da su strastveni mladenci odluku o bračnom životu donijeli preko noći, nitko od prijatelja i obitelji nije mogao puštati suze radosnice dok Melita izgovara 'da'. Stoga je mladenka objašnjavala da je ovo njihovo vjenčanje tek bila obična formalnost, i da će tek organizirati pravi pir na kojem će sve nadoknaditi.

Tražili su i stan u Zagrebu, gdje bi mogli stanovati kad bi ona dolazila u posjetu majci i prijateljima, a najavljivala je i da je osnovala humanitarni fond preko kojeg će prikupljati novac za siromašne obitelji kakvima je i ona nekoć pripadala. Doduše, on nikad nije baš dolazio u Zagreb, ali Melita je govorila da ga obožava jer je njezin suprug vrlo dinamična osoba i da zato puno putuju.

A onda je 24sata u rujnu 2017. otkrio da Melita i Aleksandar već dulje ne žive u njegovom luksuznom domu u Kijevu. Ona je naglo izbrisala sve fotografije sa suprugom na društvenim mrežama, a isto je učinio i ukrajinski milijarder. Saznalo se da Melita u Zagrebu ispija kave s prijateljicama, a njezina ljubav pohvalila se fotografijama s ludog provoda u Miamiju na kojma je pozirao s ruskom manekenkom Natalijom Vodianovom (35) i glumcem Leonardom Di Caprijem (42).

Ukrajinski bogataš u međuvremenu je morao pobjeći i u London jer ga je novi predsjednik Porošenko optužio da podržava opoziciju i da podmićuje političare. Od tada o Meliti se više ništa ne zna. Izbrisala je sve svoje profile na društvenim mrežama i više se nikad nije pojavila ni u jednom mediju.

POGLEDAJTE URBEBESNU EPIZODU NOVOG SHOWA DESERTI OD OKA: DEAN KOTIGA POSTAO VODITELJ!