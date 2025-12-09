Dizajnerske naušnice, za koje su procijenili da stoje 60€, prodali su Borni Kotromanić za 260€

Posljednja epizoda 'Cash or Trasha' donijela je dinamične licitacije za vintage dizajnerski nakit pronađen u Berlinu, srebro staro gotovo sto godina i violinu koja je izazvala emocije, ali i neslaganje s procjenom.

Prva se gledateljima predstavila Marija iz Zagreba, medicinska sestra po struci koja danas vodi second hand trgovinu sa sestrama. Na procjenu je donijela vintage Givenchy naušnice koje je u Berlinu pronašla sasvim slučajno i platila samo 30 eura. Predmet ju je, kako kaže, osvojio svojom estetikom i atmosferom koju nosi.

Foto: NOVA TV

Procjenjitelj Ilam odmah je potvrdio autentičnost komada, napomenuo da se radi o pozlaćenoj bižuteriji u izvrsnom stanju i procijenio naušnice na 60 eura. No ono što je uslijedilo u aukcijskoj sobi nadmašilo je i Marijina očekivanja.

Licitacija je bila dinamična i brza, a trgovci su prepoznali potencijal brenda i atraktivan dizajn. Ponude su rasle od 50 eura sve do zadnjih 260 eura, koliko je na kraju ponudila Borna.

- Licitacijom sam prezadovoljna, stvarno i više nego što sam očekivala. Bilo je dinamično i jako zanimljivo - rekla je Marija nakon prodaje, oduševljena postignutim iznosom.

Nakon nje, pred trgovce je stao 18-godišnji Dino iz Zagreba, najmlađi prodavatelj večeri, ali s iskustvom koje bi mu pozavidjeli i stariji kolekcionari.

Dino se antikvitetima bavi još od ranih tinejdžerskih dana, a u emisiju je donio srebrni set žličica iz 1928. godine. Raspoznavao je svaki žig, objasnio njihovo značenje i precizno opisao porijeklo seta.

- Ovo je definitivno srebrni set za čaj i kavu, a engleski način označavanja daje nam jako jasne informacije o čistoći srebra - rekao je Ilam, koji je set procijenio na 110 eura.

Foto: NOVA TV

Njegovo stručno znanje privuklo je veliku pažnju trgovaca, a ponude su se penjale sve do 170 eura. Najvišu je ponudu dao Denis, kojem je ovaj elegantni srebrni set u konačnici pripao.

- Drago mi je što sam uspio prodati i za čak malo više od onoga što sam očekivao. Dobar je osjećaj kad se trud oko predmeta prepozna - rekao je Dino.

Foto: NOVA TV

Epizodu je zaključila Gordana iz Rijeke, koja je donijela repliku Stradivarijeve violine iz 1935. godine. Instrument je pronađen na tavanu njezina djeda, koji je svirao po svadbama. Gordani violina ima veliku sentimentalnu vrijednost, a uvjerena je i da je riječ o mnogo vrijednijem predmetu od onoga što je sugerirala Ilamova procjena.

Naime, Ilam je violinu procijenio na 150 eura, objašnjavajući razliku između replika i originalnih instrumenata, no Gordana time nije bila zadovoljna. U aukcijskoj sobi ponuđeni iznosi dosegli su najviše 100 eura, što nije prihvatila, pa je odlučila violinu zadržati.

- Voljela bih da jednog dana dođe u ruke pravog violinista koji zna što može s njom napraviti - rekla je Gordana.

Foto: NOVA TV

Epizodu su tako obilježile dvije izuzetno uspješne prodaje i jedna priča koja će se, barem zasad, nastaviti u obiteljskom domu. Koliko će sljedeći prodavatelji biti spremni odvojiti se od svojih uspomena, gledatelji će doznati već sutra u idućoj epizodi 'Cash or Trasha' u 18 sati na Novoj TV.