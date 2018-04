DJ Avicii stihovima predvidio smrt? 'Volio bih ostati mlad...'

Švedski DJ Avicii, pravim imenom Tim Bergling, glazbom se počeo baviti s 18 godina. Zarađivao je i do 1,5 milijuna kuna po nastupu, a godišnje bi na turneji posjetio preko 250 zemalja.

- Znam da sam blagoslovljen što imam mogućnost putovati i nastupati diljem svijeta. No želim živjeti i kao običan muškarac, a ne samo kao umjetnik koji nema vremena ni za što - rekao je glazbenik iz Stockholma prije dvije godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1199488 / ]

Avicii/Avīci¿? A post shared by Avicii (@avicii) on Oct 1, 2017 at 8:24am PDT

Fanovi su sada nakon njegove iznenadne smrti u 29. godini na društvenim mrežama iznijeli teorije kako je Avicii u nekim svojim pjesmama zapravo predvidio vlastitu smrt.

Tekst jednog od njegovih najvećih hitova 'Wake Me Up' sada ima drugačije, jezovito značenje, tvrde obožavatelji. Pjesma iz 2013. uključuje stihove 'Wish that I could stay forever this young' (Volio bih da zauvijek ostanem ovako mlad) i 'I can't tell where the journey will end, but I know where to start' (Ne znam gdje će putovanje završiti, ali znam gdje početi). Kao i sam refren hita 'Wake me up when it's all over' (Probudi me kada sve završi).

Nadalje, mnogim je obožavateljima postala uznemirujuća i pjesma iz 2015. 'The Nights'. Avicii, koji je imao problema s alkoholom, u uvodu pjesme spominje vlastitu smrt.

- Kada sam imao 16 godina, otac mi je rekao 'Možeš napraviti što god želiš sa svojim životom, samo moraš raditi naporno kako bi postigao te ciljeve'. Tada sam odlučio da kada umrem, želim da me se pamti po životu koji sam živio, a ne po novcu koji sam stekao - rekao je.

Obožavatelji su se sjetili i stihova 'I took a pill in Ibiza, to show Avicii I was cool' (Uzeo sam 'pilulu' na Ibizi kako bi Aviciiju pokazao da sam cool), američkog glazbenika Mikea Posnera (30). Pjesma je navodno nastala po istinitom događaju kad se dvojac susreo na Aviciijevom koncertu na španjolskom otoku.

Avicii je osvojio dvije MTV Music Awards nagrade, nagradu Billboard Music te je dva puta bio nominiran za Grammyja. Prije dvije godine je rekao da neće više nastupati zbog zdravstvenih problema jer su mu liječnici 2014. uklonili žučni mjehur i slijepo crijevo.

Studio mode before Gdansk mode! A post shared by Avicii (@avicii) on Jul 15, 2016 at 1:59am PDT

Neki od njegovih najvećih hitova su 'Wake Me Up!',' The Days', 'You Make Me', 'Hey Brother' i 'Le7els', a domaća publika imala ga je priliku vidjeti 2013. na festivalu Ultra Europe u Splitu.

Beživotno tijelo Šveđanina pronađeno je u petak poslijepodne u gradu Muscatu u Omanu. Imao je 28 godina, a uzrok smrti još se ne zna.