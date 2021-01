Među mnogim teškim pričama koje dolaze iz potresom pogođenih područja, tu i tamo ispliva i neka pozitivna, koja vraća vjeru u ljude. U jednoj od takvih glavni likovi su reporter Nove TV, Andrija Jarak, i maleni dječak, koji je zbog šoka prestao govoriti nakon potresa.

Priču je na svom profilu na Facebooku podijelio dubrovački branitelj, Braco Elezović, koji je objavu u međuvremenu obrisao, piše Večernji list.

Objavu Brace Elezovića donosimo u cijelosti:

'Ispričat ću vam jednu priču. Možda će se moj prijatelj Andrija Jarak naljutiti na mene, možda i neće, ali ja to jednostavno moram ispričati. Koliki je on pozitivac kazuje, između ostalog, i ova priča.

Jedan 11 ili 12-godišnji dječak iz nekog sela postradalog u potresu je od šoka nakon potresa potpuno zanijemio. Danima nije izustio ni jednu jedinu riječ, roditelji su se zabrinuli, ali je nakon 10-ak dana šutnje dječak ugledao automobil Nove TV i rekao - Jarak. Majka dječaka je nekako uspjela doći do Andrije, a on se sa svojim snimateljem uputio u to selo do kojega ima poprilično vožnje, ali je dječaka i njegovu majku pronašao, donio mu majicu sa svojim potpisom i upoznao se s malenim. Naravno da se dječak nakon svega potpuno oporavio.

To su te neke male, ali tako velike stvari, koje čovjeka čine Čovjekom, za koje se ne zna jer se događaju nakon što se kamere ugase, a do javnosti nikada ne dođu jer ih nema tko ni ispričati. E pa evo ja ću pričati. Ima tu još toga o čemu bih mogao pisati danima, ali već i ovo je dovoljno da svakoga prođe nevjerojatan ponos zbog prijateljstva s takvom gromadom od čovjeka.'