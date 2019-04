Sin pjevačice Lepe Brene (58), Stefan Živojinović (26) prije tri mjeseca izbacio je pjesmu 'Zlo moje nevino' koja je u rekordnom roku prešla više od milijun pregleda.

Za vjerne obožavatelje sprema novi hit 'Od večeri do jutra' na kojoj je sa svojim timom radio više od godinu dana.

Foto: Instagram

- Volim pjevati različite žanrove, ali trenutno se najviše vidim u popu i folku. Kao malog mama me je često znala voditi na svoje koncerte i bio sam fasciniran lakoćom kojom osvaja publiku i s koliko ljubavi radi taj posao. Dala mi je mnoge savjete, no trudim se što manje slušati bilo koga i napraviti onako kako sam osjećam da treba biti - rekao je u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju.

Foto: Goran Kovacic/Pixsell

Otkrio je i kako nije uvijek lako biti sin slavnih roditelja, a koliko njegova uloga ima nedostataka toliko ima i prednosti. Majku i oca, bez obzira na određeni teret koji je s njima došao, nikada ne bi mijenjao.

[video: 1196086 / ]

- Svakako da je to nosilo određeni teret, no sada sam se već navikao na to. Zahvalan sam što su mi baš Brena i Boba roditelji. Djetinjstvo mi je izgledalo kao da sam ušetao u Disneyland. Braći i meni nikad ništa nije nedostajalo, uvijek smo išli na neka lijepa putovanja, oni nam ništa nisu branili, ali smo sve te povlastice itekako morali opravdati svojim ponašanjem - dodao je Stefan.

Foto: Instagram

Mladi pjevač prošle godine napustio je obiteljsku oazu i kupio svoj stan u Beogradu. Za Slobodnu Dalmaciju, otkrio je kako je prvi stan kupio na kredit.

- Dugo smo ga renovirali, tako da sam se tek nedavno uselio. Odgovara mi biti sam, a ponekad znam pozvati prijatelje pa zajedno kuhamo i slušamo glazbu. Nekoliko sam godina također živio sam u Miamiju i znao sam što me čeka kad se preselim od roditelja - zaključio je Živojinović.