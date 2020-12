Influencerica Adriana Đurđević (29), djevojka nogometaša Duje Ćaleta-Cara (24), na društvenim mrežama pohvalila se božićnim drvcem. Bijela jelka, ukrašena rozim i bijelim detaljima, izgleda zaista luksuzno.

Adriana je napisala kako se nalazi u Marseilleu u Francuskoj te je u opisu fotografije citirala stihove pjesme 'It's The Most Wonderful Time Of The Year'.

I Adriana je bila odjevena u blagdanskom stilu - imala je visoke čarape, papuče i džemper. Pored bora se također nalaze i jaslice.

Mnogi su joj pisali kako joj dom sada izgleda kao iz bajke, a WAGS-ica je otkrila i koliko joj je trebalo da ukrasi bor.

- Pet sati sam ga kitila, ali kad sam ga ugledala na kraju sve sam zaboravila, i vrijeme, nered po kući i snijeg po mojoj glavi - rekla je Adriana.