Djevojka domaćeg glumca nije prošla u Superstaru: 'Tu se radi o prokletstvu pratećeg vokala'

Vokalne sposobnosti pokazala je u drugoj audicijskoj emisiji 'Superstara' i Sara Spinčić. Riječ je o mladoj majci, koja je 2021. rodila sina Leona, prvo dijete koje je dobila s domaćim glumcem Lujom Kunčevićem (33). Ona je i zagrebačka glazbenica, koja pjeva prateće vokale Željku Bebeku (77).

U glazbenoj emisiji otpjevala je pjesmu 'If I Were a Boy' od Beyonce (42). I, nažalost, nije prošla dalje jer je od Tončija Huljića (61) i Filipa Miletića dobila 'ne', dok od Severine (51) i Nike Turković (28) 'da'.

Foto: RTL

- Ako se kolege slažu, volio bih poslušati i domaću pjesmu - rekao je član žirija Filip nakon prve izvedbe pa je Sara otpjevala i Gibonnijev hit 'Ako me nosiš na duši'.

- Ovdje se radi o prokletstvu pratećeg vokala, svaki teži tome da jednom bude glavni, a nedostaje ta doza sugestivnosti. Kada treba izaći u prvi plan, nastane kratki spoj. Ima elemenata, no pokušavam tvoj vokal smjestiti u neku pjesmu, ne znam koliko to može doprijeti do ljudi - komentirao je Tonči nakon što je Sara otpjevala drugu pjesmu.