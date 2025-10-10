Djevojka je mjesecima uhodila i pratila glumca u Sarajevu pa su je uhitili, a evo o kome se radi...

Policijski službenici bosanskohercegovačke Federalne uprave policije jučer su u Sarajevu, po naredbi sarajevskog Općinskog suda i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uhitili osobu pod inicijalima S.D. koja je rođena 1998. godine, prenosi Dnevni avaz.

Kako je potvrđeno za navedeni portal, radi se o djevojci koja je mjesecima uhodila i pratila glumca Feđu Štukana. Iz Federalne uprave policije priopćili su: 'Navedena osoba se sumnjiči za počinjenje krivičnih djela 'Uhođenje', 'Ugrožavanje sigurnosti' i 'Psihičko nasilje'. Tom prilikom su izuzeti digitalni dokazi koji je dovode u vezu sa izvršenjem gore navedenih krivičnih djela'.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Akcija je pokrenuta nakon izmjena zakona kojima su obuhvaćene i zloupotreba osobnih podataka te psihičko nasilje. U spomenutom uhićenju sudjelovali su pripadnici Cyber odjela Federalne uprave policije koji su cijelu akciju dokumentirali. Ova je akcija prva takva nakon donošenja novog zakona.

Glumac Feđa Štukan rođen je u Sarajevu 1974. godine, a uz domaću, ostvario je i internacionalnu karijeru. Neki od filmova u kojima je glumio su 'Savršen dan, 'Kao da me nema', 'Gori vatra', a značajnu ulogu ostvario je i u bosanskohercegovačkoj seriji 'Kotlina'. Također, autor je romana 'Blank'.