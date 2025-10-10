Obavijesti

NEUGODNO ISKUSTVO

Djevojka je mjesecima uhodila i pratila glumca u Sarajevu pa su je uhitili, a evo o kome se radi...

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: < 1 min
Djevojka je mjesecima uhodila i pratila glumca u Sarajevu pa su je uhitili, a evo o kome se radi...
1
Šibenik: Sarajevski glumac, Feđa Štukan predstavio svoju autobiografiju | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Uhićena je djevojka koja je mjesecima uznemiravala poznatog glumca. Ovo je prva takva akcija pokrenuta nakon izmjene zakona

Policijski službenici bosanskohercegovačke Federalne uprave policije jučer su u Sarajevu, po naredbi sarajevskog Općinskog suda i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uhitili osobu pod inicijalima S.D. koja je rođena 1998. godine, prenosi Dnevni avaz.

SVE OPISAO U AUTOBIOGRAFIJI Potresna životna ispovijest Feđe Štukana: 'Pucao sam čovjeku u glavu pa sam završio u ludnici'
Potresna životna ispovijest Feđe Štukana: 'Pucao sam čovjeku u glavu pa sam završio u ludnici'

Kako je potvrđeno za navedeni portal, radi se o djevojci koja je mjesecima uhodila i pratila glumca Feđu Štukana. Iz Federalne uprave policije priopćili su: 'Navedena osoba se sumnjiči za počinjenje krivičnih djela 'Uhođenje', 'Ugrožavanje sigurnosti' i 'Psihičko nasilje'. Tom prilikom su izuzeti digitalni dokazi koji je dovode u vezu sa izvršenjem gore navedenih krivičnih djela'.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Akcija je pokrenuta nakon izmjena zakona kojima su obuhvaćene i zloupotreba osobnih podataka te psihičko nasilje. U spomenutom uhićenju sudjelovali su pripadnici Cyber odjela Federalne uprave policije koji su cijelu akciju dokumentirali. Ova je akcija prva takva nakon donošenja novog zakona.

TREBAO GOSTOVATI NA FESTIVALU Glumca Feđu Štukana su priveli na aerodromu u Beogradu: Zabranili su mu ulazak u Srbiju
Glumca Feđu Štukana su priveli na aerodromu u Beogradu: Zabranili su mu ulazak u Srbiju

Glumac Feđa Štukan rođen je u Sarajevu 1974. godine, a uz domaću, ostvario je i internacionalnu karijeru. Neki od filmova u kojima je glumio su 'Savršen dan, 'Kao da me nema', 'Gori vatra', a značajnu ulogu ostvario je i u bosanskohercegovačkoj seriji 'Kotlina'. Također, autor je romana 'Blank'.

