Djevojka legendarnog trenera hrvatskih korijena proslavila 24. rođendan! Ovo su pokloni...

Jordon Hudson proslavila je 24. rođendan. Sa svojim mnogobrojnim pratiteljima podijelila i koje je rođendanske poklone dobila od Billa Belichicka (72), slavnog trenera američkog nogometa hrvatskog podrijetla. Njihova veza često je pod povećalom zbog velike razlike u godinama, no njima navodno to uopće ne smeta.

Par redovito dijeli trenutke iz privatnog života na društvenim mrežama. Pa je tako Jordon bez opisa objavila fotografije poklona koje je dobila.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Tu su buket crvenih ruža, košarkaški dres Sjeverne Karoline s brojem 24 i svojim imenom, te torbicu s motivom zmije u znak kineske godine Zmije.

Ranije je njezina prijateljica otkrila za strane medije da se par upoznao na letu još 2021. godine, a zbližili su se dok su radili na projektu. Jordan je tada bila još studentica. Page Six navodi da par već mjesecima živi zajedno.

Foto: Profimedia

Nedavno su počele kružiti i glasine o mogućim zarukama, nakon što je Hudson viđena s velikim prstenom na lijevoj ruci tijekom Super Bowl tjedna.

Poznati trener ne skriva ni koliko je ponosan na svoje hrvatske korijene te je svojedobno ispričao kako su njegovi djed i baka stigli u SAD 1910. godine iz Draganića. Početkom lipnja prošle godine se susreo s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem u Banskim dvorima i dobio domovnicu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 06:00 Plenković primio hrvatsko-američkog NFL trenera Billa Belichicka | Video: 24sata/pixsell

- To je važno priznanje, generacije prije mene otvorile su mi put prema uspjehu, učinile mi život toliko lakšim i boljim - rekao je tada te dodao kako je jedan njegov sin napravio i tetovažu s hrvatskim simbolom, no da on nije bio dovoljno hrabar da to učini.