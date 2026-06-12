Djevojka Rubena Van Guchta otkrila detalje njihove veze, rekla i što misli o Blanki Vlašić

Belgijska manekenka Valentine Besard (20) otvoreno je progovorila o vezi sa sportskim novinarom Rubenom Van Guchtom (39), bivšim suprugom atletičarke Blanke Vlašić.

Besard je poručila kako joj je dosta uloge 'djevojke iz sjene'.

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- Do sada sam se držala po strani kada je u medijima bila riječ o Rubenu, ali iskreno, dosta mi je toga - izjavila je za belgijski HLN pa dodala: 'Težimo monogamnoj vezi'.

Njihova veza započela je, prema njenim riječima, kao tajna dok je ona imala 18, a on 37 godina. Nakratko su prekinuli kada je Valentine upoznala mladića svojih godina. No vezu su brzo nakon toga obnovili i sada, kako kaže, grade zajedničku budućnost.

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Odnos je dodatno zakomplicirala činjenica da Van Gucht čeka dijete sa spisateljicom Charlotte Van Looy. Besard je trudnoću opisala kao 'neplaniranu i neočekivanu' vijest koja ju je duboko potresla.

- Iako Charlotte od srca želim sve najbolje, ovo je teško. I za mene i za Rubena - priznala je.

Foto: Instagram

Otkrila je i dramatičan trenutak kada joj je sportski novinar priopćio da će ponovno postati otac.

- Plakala sam pola sata u autu. Ruben mi je rekao razumije ako želim otići, ali odlučila sam našoj vezi ipak dati još jednu priliku - ispričala je Besard.

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Manekenka ima samo riječi hvale za Blanku Vlašić, s kojom Van Gucht ima sina Monda.

- Neizmjerno se divim toj ženi, ima ogroman talent i smatram je iznimno lijepom. Često sjedim pored Rubena dok on razgovara s njom ili Mondom putem videopoziva - ispričala je.

*uz korištenje AI-ja