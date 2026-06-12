Obavijesti

Show

Komentari 3
TEK JOJ JE 20

Djevojka Rubena Van Guchta otkrila detalje njihove veze, rekla i što misli o Blanki Vlašić

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Djevojka Rubena Van Guchta otkrila detalje njihove veze, rekla i što misli o Blanki Vlašić
5
Foto: Instagram

Njihova veza započela je, prema njenim riječima, kao tajna dok je ona imala 18, a on 37 godina. Nakratko su prekinuli kada je Valentine upoznala mladića svojih godina. No vezu su brzo nakon toga obnovili

Admiral

Belgijska manekenka Valentine Besard (20) otvoreno je progovorila o vezi sa sportskim novinarom Rubenom Van Guchtom (39), bivšim suprugom atletičarke Blanke Vlašić.

Besard je poručila kako joj je dosta uloge 'djevojke iz sjene'.

Foto: Profimedia/arhivska fotografija

- Do sada sam se držala po strani kada je u medijima bila riječ o Rubenu, ali iskreno, dosta mi je toga - izjavila je za belgijski HLN pa dodala: 'Težimo monogamnoj vezi'.

EVO ŠTO JE NAPISAO Ruben je počeo pisati kolumne. Prvu je posvetio Blanki Vlašić
Ruben je počeo pisati kolumne. Prvu je posvetio Blanki Vlašić

Njihova veza započela je, prema njenim riječima, kao tajna dok je ona imala 18, a on 37 godina. Nakratko su prekinuli kada je Valentine upoznala mladića svojih godina. No vezu su brzo nakon toga obnovili i sada, kako kaže, grade zajedničku budućnost.

Foto: Instagram

Odnos je dodatno zakomplicirala činjenica da Van Gucht čeka dijete sa spisateljicom Charlotte Van Looy. Besard je trudnoću opisala kao 'neplaniranu i neočekivanu' vijest koja ju je duboko potresla.

- Iako Charlotte od srca želim sve najbolje, ovo je teško. I za mene i za Rubena - priznala je.

Foto: Instagram

Otkrila je i dramatičan trenutak kada joj je sportski novinar priopćio da će ponovno postati otac.

IMALA PORUKU ZA NJIH Trudna partnerica Rubena Van Guchta obratila se 'hejterima'
Trudna partnerica Rubena Van Guchta obratila se 'hejterima'

- Plakala sam pola sata u autu. Ruben mi je rekao razumije ako želim otići, ali odlučila sam našoj vezi ipak dati još jednu priliku - ispričala je Besard.

Foto: MAJA PRGOMET/FACEBOOK/INSTAGRAM

Manekenka ima samo riječi hvale za Blanku Vlašić, s kojom Van Gucht ima sina Monda.

- Neizmjerno se divim toj ženi, ima ogroman talent i smatram je iznimno lijepom. Često sjedim pored Rubena dok on razgovara s njom ili Mondom putem videopoziva - ispričala je.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Sretna obitelj: Taishu Drpić na maturalnu pratili mama Nives, tata Dino i njegova cura Ines
VAŽAN DAN

Sretna obitelj: Taishu Drpić na maturalnu pratili mama Nives, tata Dino i njegova cura Ines

Taisha je na društvenim mrežama objavila fotografije nastale prije maturalne večeri. Veselo je pozirala s ponosnim roditeljima, a na sebi je imala tamnu haljinu
FOTO Sjećate se Mike i Gibe iz 'Big Brothera'? Promijenili su spol, ovako danas izgledaju
POZNATI BLIZANCI

FOTO Sjećate se Mike i Gibe iz 'Big Brothera'? Promijenili su spol, ovako danas izgledaju

Mika i Giba nikad nisu skrivali da bi jednog dana voljeli promijeniti spol. Ta želja im se i ostvarila. Otkrile su kako su bile na operaciji te su postale Ivana i Ana Nikolić
Splićanin u 'Milijunašu' odustao na 13. pitanju i osvojio 18.000 eura: Znate li vi odgovor?
ZA KRAJ SEZONE

Splićanin u 'Milijunašu' odustao na 13. pitanju i osvojio 18.000 eura: Znate li vi odgovor?

Posljednji natjecatelj u ovosezonskom izdanju kviza bio je Branko Nerlović iz Splita, a kući je otišao s vrlo vrijednih 18.000 eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026