Djevojke, a sada u napad! Cvek otkrio kakva je idealna cura za njega: Malo toga treba čovjeku

Matija Cvek (30) nedavno je otkrio kakva po njemu treba biti idealna djevojka.

- Jednostavna, opuštena, ambiciozna. Isključivo dobra, jako jednostavno u principu - dodao je za In Magazin i poručio da nije potrebno toliko puno za ljubav.

Foto: PIXSELL/Aude Guerrucci/REUTERS

- Jako malo, jako malo tog treba čovjeku da se baš oduševi i zaljubi - objasnio je Matija i dodao kako je za njegov uspjeh dijelom zaslužna i baka Maja, zagrebačka pjesnikinja koja mu redovito odobrava tekstove.

- Ona je započela pjesmu, imala je tu jednu lijepu pjesmu 'Potraži me u jesen' na koju sam se ja nadogradio i napravio tu glazbu i o toj pjesmi, već smo razmišljali da je uvrstimo na drugi album i mi ju izvodimo na koncertima već sad i u stvari dosta ljudi traži tu pjesmu što mi je jako drago - ispričao je pjevač.

Foto: Mislav Žabarović

Svoju novu baladu 'Kraj Save' posvetio je rodnom Zagrebu, a upravo na tim ulicama na kojima je odrastao najviše ga ljudi i prepoznaju. Međutim, zbog toga ga katkad hvata anksioznost od količine pozornosti.

- Mislim da je to skroz normalno, nekad bi se ono najradije okrenuo u kut i samo 10 minuta da prešutimo sve - poručio je pjevač, ali rekao da voli ljude.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Obožavam pričati s ljudima, obožavam čuti njihove dojmove, obožavam zagrljaje, tako da jednostavno... Koliko me to hajmo reći umara, toliko me i hrani - priznao je Matija.

Foto: Mislav Žabarović

