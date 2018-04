Djevojke su na farmu stigle u štiklama pa 'uronile' u blato

Stigao je trenutak kada su odabrane djevojke farmera iz emisije 'Ljubav je na selu' krenule prema seoskim imanjima svojih potencijalnih srodnih duša. Putem do farmi neke su imale tremu, što zbog farmera, što zbog njihovih majki, koje će morati upoznati.

Farmeri su se potrudili prirediti djevojkama dočeke koje će one još dugo pamtiti, ali neke kandidatkinje, po odabiru odjeće, nisu shvatile da odlaze na selo. Tako smijeha nije nedostajalo kada su momci vidjeli kako su se neke obukle za život na selu. U blatu do grla one su 'gacale' u štiklama vukući za sobom teške kofere pune svečanih haljina.

Foto: Morana Lerga

Majka jednog farmera nije se čak libila provjeriti koliku dužinu noktiju imaju odabrane 'snahe', a kada se dogodio 'klik' između jedne od cura i farmerove mame, ostale su se zapitale imaju li uopće šanse.

