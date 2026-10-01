Djevojke u 'Love Island Adriji' otkrile Gašperovu tajnu rutinu: 'Stavlja rumenilo i bronzer...'

Kreme za lice bile su tek početak. Kad su djevojke u 'Love Island Adria' vili krenule prepričavati Gašperovu jutarnju rutinu, brzo se pokazalo da on pred ogledalom ima mnogo ozbiljniji program nego što su neki očekivali.

Korektor, bronzer, rumenilo... Popis se samo nastavljao, a Luka je kroz smijeh priznao da mu je čak drago što se ujutro budi prije Gašpera jer tako ne mora gledati cijeli proces spremanja.

- Gašper je najveća kraljica i princeza jer ima kompleksniju rutinu njege lica od mnogih cura! - rekla je Lara pred ostalima.

Foto: Voyo

Neke djevojke stale su na njegovu stranu. Nije im problem što muškarac vodi računa o koži, koristi kreme ili prikrije pokoju nepravilnost. Drugima je ipak zasmetala pomisao da bi dečko mogao imati više proizvoda od njih ili provesti više vremena pred ogledalom.

A onda su s lica prešle na noge. Pokrenula se rasprava o muškoj depilaciji, a cure su uglavnom zaključile da vole urednost, ali bez pretjerivanja. Potpuno glatke noge nisu svima bile prvi izbor. U priču je tad upao i Stefan. Njega su izdvojili kao posebnu kategoriju kad je riječ o uređivanju brade.

Prema onome što su ispričali u vili, koristi posebne aparate kako bi mu linije brade i kutovi uvijek izgledali gotovo geometrijski precizno.