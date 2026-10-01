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Djevojke u 'Love Island Adriji' otkrile Gašperovu tajnu rutinu: 'Stavlja rumenilo i bronzer...'

Piše 24sata,
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Djevojke u 'Love Island Adriji' otkrile Gašperovu tajnu rutinu: 'Stavlja rumenilo i bronzer...'
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Foto: Voyo
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Gašper je najveća kraljica i princeza jer ima kompleksniju rutinu njege lica od mnogih cura!, rekla je Lara

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Kreme za lice bile su tek početak. Kad su djevojke u 'Love Island Adria' vili krenule prepričavati Gašperovu jutarnju rutinu, brzo se pokazalo da on pred ogledalom ima mnogo ozbiljniji program nego što su neki očekivali.

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Korektor, bronzer, rumenilo... Popis se samo nastavljao, a Luka je kroz smijeh priznao da mu je čak drago što se ujutro budi prije Gašpera jer tako ne mora gledati cijeli proces spremanja.

- Gašper je najveća kraljica i princeza jer ima kompleksniju rutinu njege lica od mnogih cura! - rekla je Lara pred ostalima.

Foto: Voyo

Neke djevojke stale su na njegovu stranu. Nije im problem što muškarac vodi računa o koži, koristi kreme ili prikrije pokoju nepravilnost. Drugima je ipak zasmetala pomisao da bi dečko mogao imati više proizvoda od njih ili provesti više vremena pred ogledalom.

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A onda su s lica prešle na noge. Pokrenula se rasprava o muškoj depilaciji, a cure su uglavnom zaključile da vole urednost, ali bez pretjerivanja. Potpuno glatke noge nisu svima bile prvi izbor. U priču je tad upao i Stefan. Njega su izdvojili kao posebnu kategoriju kad je riječ o uređivanju brade.

Prema onome što su ispričali u vili, koristi posebne aparate kako bi mu linije brade i kutovi uvijek izgledali gotovo geometrijski precizno.

Foto: VOYO

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