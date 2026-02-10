Obavijesti

Show

Komentari 0
PLANOVI SU JASNI

Djevojke u 'Savršenom' sređuju se za spojeve: 'Bitno da padne prvi poljubac ove sezone!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Djevojke u 'Savršenom' sređuju se za spojeve: 'Bitno da padne prvi poljubac ove sezone!'
5
Foto: rtl

Anastasia, Nuša, Katarina i Matea željele su više čuti kako je Karlo reagirao kad mu je Helena rekla da se poznaju otprije te kakav je bio njihov spoj u vanjskom svijetu

Admiral

Djevojkama u showu 'Gospodin Savršeni' nedostaje Rubina jer ih je uveseljavala od jutra, a vruća tema u vili je, naravno, sinoćnja ceremonija ruža. Sorayi je Petar baš drag, a Maša je sretna što su je djevojke podržale na ceremoniji.

- Mislim da samo lud ili glup čovjek ne bi primijetio Sorayu, ona je jedna bombonica - smatra Iva.

PRVE DRAME Rubina i Manuela ostale su bez ruža u 'Savršenom'! 'Nek mi se ne javlja, umro je za mene'
Rubina i Manuela ostale su bez ruža u 'Savršenom'! 'Nek mi se ne javlja, umro je za mene'

Dotaknule su se i Jelene G., za koju Iva misli: „Ona je kao neko njuškalo, iskače iz ćoškova kao mali miš. Sve čuje, sve vidi, sve komentira…, to mi je katastrofa. Uvijek ima neki komentar, ali pretežno sebi u bradu jer nije jaka da bi mogla iznijeti svoj stav ili mišljenje.“

Foto: rtl

Anastasia, Nuša, Katarina i Matea željele su više čuti kako je Karlo reagirao kad mu je Helena rekla da se poznaju otprije te kakav je bio njihov spoj u vanjskom svijetu.

- Ako s Karlom i Helenom nije uspjelo prvi put, neće ni sad - komentira Nuša, ali opet, iskreno dodaje i da bi ona možda mislila da je to sudbina na Heleninu mjestu.

MNOGIMA 'ZAPELA' ZA OKO FOTO Tko je Maja iz Gospodina Savršenog? Zanosnu Mostarku uspoređuju s filmskim divama
FOTO Tko je Maja iz Gospodina Savršenog? Zanosnu Mostarku uspoređuju s filmskim divama

- Mislim da je Anastasiju sve povrijedilo, da previše misli kako je on samo njezin i da je previše posesivna - i gdje god se spomene Karlo, ona se pronađe u toj situaciji - primijetila je Katarina.

Stigla su nova pisma, a na spoj s Karlom ide Iva dok će se Petar družiti sa Sorayom. „Neka ide na spoj prva, prva će i ispasti, da vidi Karlo da uopće nije za njega“, kroz smijeh govori Nuša.

Foto: rtl

Soraya i Iva počele su se uređivati za spoj, a pridružila im se i Andrea.

- Najbitnije je da se ja lijepo provedem, da nama bude lijepo, da se zabavimo i da padne prvi poljubac ove sezone - kroz smijeh komentirala je Iva.

NOVE DRAME Suze na ceremoniji ruža: Nakon otkrivanja šokantne tajne, dvije dame odlaze iz vile 'Savršenog'
Suze na ceremoniji ruža: Nakon otkrivanja šokantne tajne, dvije dame odlaze iz vile 'Savršenog'

- Čini mi se da bi to Iva namjerno napravila da bi napakostila određenim curama - zaključila je Andrea.

Foto: rtl

A što će se dogoditi na današnjim spojevima i kako će se to odraziti na situaciju u vili - ne propustite pogledati već sada na platformi Voyo ili od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Poznata srpska voditeljica na izbor za Miss stigla u 'goloj' haljini, malo ostavila mašti...
ZASJENILA NATJECATELJICE

FOTO Poznata srpska voditeljica na izbor za Miss stigla u 'goloj' haljini, malo ostavila mašti...

Dušica Jakovljević (44) poznata je srpska televizijska voditeljica i medijska figura, a najprepoznatljivija je po vođenju popularnih reality formata i zabavnih emisija na televiziji Pink. U nedjelju je na natjecanje Miss Srbije stigla u minijaturnoj, gotovo prozirnoj haljini...
FOTO Evo kako izgleda Anisha Isa Kalebić, lijepa brunejska princeza hrvatskih korijena
OBITELJ SULTANA

FOTO Evo kako izgleda Anisha Isa Kalebić, lijepa brunejska princeza hrvatskih korijena

Princ i njegova supruga Anisha, poznata po hrvatskom podrijetlu, dočekali su prvu bebu, a vijest o rođenju djevojčice objavljena je uz svečanu ceremoniju u kraljevskoj palači.
FOTO Tko je Maja iz Gospodina Savršenog? Zanosnu Mostarku uspoređuju s filmskim divama
MNOGIMA 'ZAPELA' ZA OKO

FOTO Tko je Maja iz Gospodina Savršenog? Zanosnu Mostarku uspoređuju s filmskim divama

Maja iz Mostara u RTL-ov show 'Gospodin Savršeni' ušla je prilično nenametljivo, ali s vrlo jasnim stavom. Došla je po ljubav, ali onu koja ima neku težinu, a ne samo ružu i kadar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026