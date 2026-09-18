Do splitskog koncerta Zvjezdana Ružića ostalo je osam dana...

Još nas samo osam dana dijeli od koncerta kojim Zvjezdan Ružić kreće na svoju veliku hrvatsku turneju kroz 11 gradova i 13 koncerata. Prvi koncert turneje održat će se 26. rujna u Malom amfiteatru MKC-a u Splitu, a publiku očekuje najogoljenija verzija Zvjezdanovog albuma ''A Storm in a Teacup''. Glazbu će pratiti posebno dizajnirana rasvjeta, kamere i tekstovi na projekcijskom platnu koji prate svaku skladbu.

Skladbe koje danas čine ''A Storm in a Teacup'' nastajale su u Londonu, za klavirom. Tome je prethodilo razdoblje od gotovo tri godine tijekom kojih Zvjezdan nije napisao nijednu novu skladbu. A onda se dogodila oluja, razdoblje intenzivnih promjena i emocija koje je ponovno pokrenulo njegovu potrebu za stvaranjem. Bez velike produkcije, bez studijske ekipe i bez unaprijed zamišljenog spektakla, jednu po jednu skladbu snimao je na mobitel, ne propuštajući trenutak u kojem se emocija pretočila u glazbu.

Foto: Marvin Anthony

Ono što je tada bio vrlo osoban i intiman trenutak, danas je Piano Reflections, susret Zvjezdana i klavira, prostora i publike. Koncert će pratiti i bogata produkcija koja nije tu da donese blještavilo, već da kroz glazbu i vizualni doživljaj publiku uvede upravo u sredinu oluje osjećaja kroz koju je Zvjezdan prolazio, ali i koju, svatko na svoj način, prolazi. Sve je podređeno emociji i glazbi, stvarajući prostor u kojem između glazbenika, instrumenta i publike nema distance.

A za početak hrvatske turneje odabran je Split.

Grad koji živi glazbu, grad u kojem su se desetljećima susretali različiti glazbeni pravci, generacije autora i publika koja snažno reagira na glazbu koja ima emociju i priču, tako postaje prva postaja Ružićeve turneje kroz Hrvatsku.

Foto: silovinac

„Pamtim posebno onaj koncert u Splitu taman prije lockdowna, u veljači 2020. godine. Dvorana puna do zadnjeg mjesta, a toplina splitske publike, neopisivo je bilo. Smijali smo se svim srcem i oni i ja. Ne znam što je bilo, kako ni zašto, ali bilo je baš posebno. Zato sam i poželio da upravo u tom gradu započne ova, dosad za mene najveća hrvatska turneja. A Piano Reflections je ona najintimnija, ogoljena forma mog najnovijeg albuma A Storm in a Teacup. U Split dolazim bez filtera, uz onaj ranjivi klavir iz londonskog stana, gdje sam, nakon toliko godina tišine i oluja koje sam prolazio u sebi, zapisao ovaj album.“ kaže Zvjezdan Ružić.

''A Storm in a Teacup'' Zvjezdanov je najosobniji autorski projekt. Album je nastao iz životnog razdoblja ispunjenog promjenama, preispitivanjima i emocijama koje su oblikovale njegovu glazbu. Donosi 33 skladbe orkestralne filmske glazbe, snimane u tri hrvatske katedrale i studiju Yamaha Music Europe u Beču, dok su produkcija i završna obrada nastajale u prestižnim studijima Westpoint Studios u Londonu i Capitol Studios u Los Angelesu.

Foto: silovinac

Za splitsku publiku ovo je prilika da upozna autora čiji se glazbeni izraz ne oslanja na žanrovske granice, već na atmosferu, emociju i osobnu priču koje oblikuju njegovu glazbu.

Nakon Splita, turneja nastavlja kroz još deset hrvatskih gradova i donosi različite programe iz Ružićeva autorskog stvaralaštva. Split je pritom prva postaja turneje koja će kroz 11 gradova i 13 koncerata predstaviti različite oblike njegova glazbenog izraza.

Nekoliko dana prije početka turneje ostaje samo jedno pitanje: kako zvuči glazba koja je nastala za klavirom, u tišini londonske sobe, kada prvi put dođe pred splitsku publiku?

Odgovor stiže 26. rujna u Malom amfiteatru MKC-a u Splitu. Ulaznice su dostupne putem sustava Eventim.