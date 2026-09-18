Split prvi grad velike hrvatske turneje: glazba koja je nastala u tišini londonskog stana sada stiže pred splitsku publiku
Do splitskog koncerta Zvjezdana Ružića ostalo je osam dana...
Još nas samo osam dana dijeli od koncerta kojim Zvjezdan Ružić kreće na svoju veliku hrvatsku turneju kroz 11 gradova i 13 koncerata. Prvi koncert turneje održat će se 26. rujna u Malom amfiteatru MKC-a u Splitu, a publiku očekuje najogoljenija verzija Zvjezdanovog albuma ''A Storm in a Teacup''. Glazbu će pratiti posebno dizajnirana rasvjeta, kamere i tekstovi na projekcijskom platnu koji prate svaku skladbu.
Skladbe koje danas čine ''A Storm in a Teacup'' nastajale su u Londonu, za klavirom. Tome je prethodilo razdoblje od gotovo tri godine tijekom kojih Zvjezdan nije napisao nijednu novu skladbu. A onda se dogodila oluja, razdoblje intenzivnih promjena i emocija koje je ponovno pokrenulo njegovu potrebu za stvaranjem. Bez velike produkcije, bez studijske ekipe i bez unaprijed zamišljenog spektakla, jednu po jednu skladbu snimao je na mobitel, ne propuštajući trenutak u kojem se emocija pretočila u glazbu.
Ono što je tada bio vrlo osoban i intiman trenutak, danas je Piano Reflections, susret Zvjezdana i klavira, prostora i publike. Koncert će pratiti i bogata produkcija koja nije tu da donese blještavilo, već da kroz glazbu i vizualni doživljaj publiku uvede upravo u sredinu oluje osjećaja kroz koju je Zvjezdan prolazio, ali i koju, svatko na svoj način, prolazi. Sve je podređeno emociji i glazbi, stvarajući prostor u kojem između glazbenika, instrumenta i publike nema distance.
A za početak hrvatske turneje odabran je Split.
Grad koji živi glazbu, grad u kojem su se desetljećima susretali različiti glazbeni pravci, generacije autora i publika koja snažno reagira na glazbu koja ima emociju i priču, tako postaje prva postaja Ružićeve turneje kroz Hrvatsku.
„Pamtim posebno onaj koncert u Splitu taman prije lockdowna, u veljači 2020. godine. Dvorana puna do zadnjeg mjesta, a toplina splitske publike, neopisivo je bilo. Smijali smo se svim srcem i oni i ja. Ne znam što je bilo, kako ni zašto, ali bilo je baš posebno. Zato sam i poželio da upravo u tom gradu započne ova, dosad za mene najveća hrvatska turneja. A Piano Reflections je ona najintimnija, ogoljena forma mog najnovijeg albuma A Storm in a Teacup. U Split dolazim bez filtera, uz onaj ranjivi klavir iz londonskog stana, gdje sam, nakon toliko godina tišine i oluja koje sam prolazio u sebi, zapisao ovaj album.“ kaže Zvjezdan Ružić.
''A Storm in a Teacup'' Zvjezdanov je najosobniji autorski projekt. Album je nastao iz životnog razdoblja ispunjenog promjenama, preispitivanjima i emocijama koje su oblikovale njegovu glazbu. Donosi 33 skladbe orkestralne filmske glazbe, snimane u tri hrvatske katedrale i studiju Yamaha Music Europe u Beču, dok su produkcija i završna obrada nastajale u prestižnim studijima Westpoint Studios u Londonu i Capitol Studios u Los Angelesu.
Za splitsku publiku ovo je prilika da upozna autora čiji se glazbeni izraz ne oslanja na žanrovske granice, već na atmosferu, emociju i osobnu priču koje oblikuju njegovu glazbu.
Nakon Splita, turneja nastavlja kroz još deset hrvatskih gradova i donosi različite programe iz Ružićeva autorskog stvaralaštva. Split je pritom prva postaja turneje koja će kroz 11 gradova i 13 koncerata predstaviti različite oblike njegova glazbenog izraza.
Nekoliko dana prije početka turneje ostaje samo jedno pitanje: kako zvuči glazba koja je nastala za klavirom, u tišini londonske sobe, kada prvi put dođe pred splitsku publiku?
Odgovor stiže 26. rujna u Malom amfiteatru MKC-a u Splitu. Ulaznice su dostupne putem sustava Eventim.
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