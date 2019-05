Dobio otkaz jer je kraljevsku bebu usporedio s majmunom

Povodom rođenja kraljevske bebe, voditelj Danny Baker (61) objavio je fotografiju na Twitteru na kojoj muškarac i žena poziraju ispred bolnice držeći za ruku majmuna odjevenog u odijelo. Mnogi su njegovu objavu osudili, a reagirao je i BBC koji mu je dao otkaz, prenosi BBC.

Foto: Twitter

Danny je obrisao objavu s društvenih mreža, ali pisanje svjetskih medija o njegovom ponašanju rezultiralo je otkazom. Time se i sam voditelj pohvalio na Twitteru.

Just got fired from @bbc5live.

